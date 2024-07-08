У Мінспорту прокоментували матч Світоліної в Англії

Элина Свитолина на Wimbledon 2024. Фото: Associated Press

Українська тенісистка Еліна Світоліна відіграла два сети із китаянкою Ван Сіньюй у 1/8 Відкритого чемпіонату Англії з тенісу та здобула блискавичну перемогу. У Мінспорту назвали цей матч найкоротшим та найрезультативнішим на цьогорічному Wimbledon.

Про це написав т.в.о. міністра молоді та спорту Матвій Бідний на своїй сторінці у Facebook у понеділок, 8 липня.

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Матвій Бідний про виступ Світоліної

Матвій Бідний назвав українських спортсменів найкращими посланцями України до світу, що "консолідують його на нашу підтримку".

"Після одного з найбільших обстрілів України за весь період повномасштабного вторгнення, коли російські нелюди прицільно били ракетами по дитячій лікарні, Еліна вдягла траурну стрічку та на корті вчергове проявила українську волю до перемоги. Світоліна вчергове довела, що попри спроби нас вбити, попри страждання та випробування — ми все одно переможемо", — йдеться у дописі.

Еліна Світоліна перемогла із рахунком 6:2, 6:1 та вийшла у чвертьфінал турніру. Матвій Бідний назвав цей матч Світоліної найкоротший та найрезультативніший на цьогорічному Wimbledon.

Допис Матвія бідного у Facebook. Фото: скриншот

Нагадаємо, Світоліна впевнено вийшла до чвертьфіналу Вімблдону — українка грала з траурною стрічкою.

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