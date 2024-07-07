Світоліна перемогла Жабер на Вімблдоні та поділилася емоціями після матчу

Українська тенісистка Еліна Світоліна. Фото: j48tennis.net

У третьому колі "Вімблдону" Еліна Світоліна зіграла зі статусною тенісисткою з Тунісу Онс Жабер. Попри статус андердога, українка змогла здобути перемогу.

Після матчу, перебуваючи на корті, Світоліна прокоментувала свою перемогу, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Слова Світоліної після сенсаційної перемоги

За словами Світоліної, у них з Жабер вийшов дуже напружений другий сет, де результат зважився на тай-брейку. Щоб виграти, як Еліна зізналася, їй потрібно було зберігати концентрацію.

"Тай-брейк — це завжди щось на зразок лотереї... І я відчуваю, що сьогодні я стала переможницею", — сказала Світоліна.

Також українка зазначила, що завжди складно грати з такими тенісистками як Жабер, яка двічі грала у фіналі "Вімблдону". Ще складнощів додає, що матч був на траві.

"Було важливо відігравати очко за очком, зосереджуючись на кожному з них. Сьогодні я продемонструвала чудовий теніс і була задоволена тим, як справлялася з важкими моментами. Я справді відчуваю полегшення та задоволена своїм виступом", — поділилася Еліна.

У четвертому колі українська тенісистка зіграє проти китаянки Ван Сіньюй.

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