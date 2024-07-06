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Світоліна сенсаційно вибила з Вімблдону десяту ракетку світу

6 липня 2024 20:29
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Агабекян Карен
редактор
Еліна Світоліна перемогла Онс Жабер у третьому колі Вімблдону
Еліна Світоліна на "Вімблдоні". Фото: j48tennis
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Лондоні проходять матчі третього кола "Вімблдону". На цій стадії українка Еліна Світоліна зіграла проти десятої ракетки світу Онс Жабер із Тунісу.

Світоліна перемогла у двох сетах, повідомив портал Новини.LIVE.

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До зустрічі на "Вімблдоні" тенісистки зустрічалися тричі. 2017-го у Тайбеї та 2019-го у Дубаї виграла українка. 2021-го в Чикаго Еліна поступилася у двох сетах.

Четвертий матч тенісисток тривав 1 годину 21 хвилину. Перший сет Еліна виграла дуже легко, за 27 хвилин. Другий сет українка забрала у запеклій боротьбі на тайбрейку.

Світоліна за матч подала один ейс, не робила подвійних помилок та реалізувала два з трьох брейків.

Жабер двічі подавала навиліт, припустилася двох подвійних помилок і не використовувала свої два брейк-пойнти.

У четвертому колі Світоліна зіграє проти китаянки Сінь Ю Вань. Дівчата раніше не грали одна з одною.

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Еліна Світоліна Теніс українські тенісисти Вімблдон Онс Жабер

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