Еліна Світоліна перемогла Онс Жабер у третьому колі Вімблдону

Світоліна сенсаційно вибила з Вімблдону десяту ракетку світу
У Лондоні проходять матчі третього кола "Вімблдону". На цій стадії українка Еліна Світоліна зіграла проти десятої ракетки світу Онс Жабер із Тунісу.
Світоліна перемогла у двох сетах, повідомив портал Новини.LIVE.
Еліна Світоліна — Онс Жабер — 6:1, 7:6
До зустрічі на "Вімблдоні" тенісистки зустрічалися тричі. 2017-го у Тайбеї та 2019-го у Дубаї виграла українка. 2021-го в Чикаго Еліна поступилася у двох сетах.
Четвертий матч тенісисток тривав 1 годину 21 хвилину. Перший сет Еліна виграла дуже легко, за 27 хвилин. Другий сет українка забрала у запеклій боротьбі на тайбрейку.
Світоліна за матч подала один ейс, не робила подвійних помилок та реалізувала два з трьох брейків.
Жабер двічі подавала навиліт, припустилася двох подвійних помилок і не використовувала свої два брейк-пойнти.
У четвертому колі Світоліна зіграє проти китаянки Сінь Ю Вань. Дівчата раніше не грали одна з одною.
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