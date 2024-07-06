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Свитолина сенсационно выбила из Уимблдона десятую ракетку мира

6 июля 2024 20:29
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Элина Свитолина победила Онс Жабер в третьем круге Уимблдона
Элина Свитолина на "Уимблдоне". Фото: j48tennis
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Лондоне проходят матчи третьего круга "Уимблдона". На этой стадии украинка Элина Свитолина сыграла против десятой ракетки мира Онс Жабер из Туниса.

Свитолина победила в двух сетах, сообщил портал Новини.LIVE.

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До встречи на "Уимблдоне" двевушки встречались трижды. В 2017-м в Тайбэе и в 2019-м в Дубае выиграла украинка. В 2021-м в Чикаго Элина уступила в двух сетах.

Четвертый матч теннисисток длился 1 час 21 минуту. Первый сет Элина выиграла очень легко, за 27 минут. Второй сет украинка забрала в упорной борьбе на тайбрейке.

Свитолина за матч подала один эйс, не делала двойных ошибок и реализовала два из трех брейков.

Жабер дважды подавала навылет, допустила две двойные ошибки и не использовала свои два брейк-пойнта.

В четвертом круге Свитолина сыграет против китаянки Синь Ю Вань. Девушки ранее не играли друг с другом.

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Элина Свитолина Теннис украинские теннисисты Уимблдон Онс Жабер

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