Свитолина победила Жабер на Уимблдоне и поделилась эмоциями после матча

Украинская теннисистка Элина Свитолина. Фото: j48tennis.net

В третьем круге "Уимблдона" Элина Свитолина сыграла со статусной теннисисткой из Туниса Онс Жабер. Несмотря на статус андердога, украинка смогла одержать победу.

После матча, находясь на корте, Свитолина прокомментировала свою победу, передает портал Новини.LIVE.

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По словам Свитолиной, у них с Жабер вышел очень напряженный второй сет, где исход решился на тайбрейке. Чтобы выиграть, как Элина призналась, ей нужно было сохранять концентрацию.

"Тай-брейк — это всегда что-то вроде лотереи… И я чувствую, что сегодня я стала победительницей", — сказала Свитолина.

Также украинка отметила, что всегда сложно играть с такими теннисистками как Жабер, которая дважды играла в финале "Уимблдона". Еще сложности добавляет, что матч был на траве.

"Было важно отыгрывать очко за очком, сосредотачиваясь на каждом из них. Сегодня я продемонстрировала великолепный теннис и была довольна тем, как справлялась с трудными моментами. Я действительно испытываю облегчение и довольна своим выступлением", — поделилась Элина.

В четвертом круге украинская теннисистка сыграет против китаянки Ван Синьюй.

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