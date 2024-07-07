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Свитолина прокомментировала свою сенсационную победу над Жабер

7 июля 2024 06:46
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Агабекян Карен
редактор
Свитолина победила Жабер на Уимблдоне и поделилась эмоциями после матча
Украинская теннисистка Элина Свитолина. Фото: j48tennis.net
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В третьем круге "Уимблдона" Элина Свитолина сыграла со статусной теннисисткой из Туниса Онс Жабер. Несмотря на статус андердога, украинка смогла одержать победу.

После матча, находясь на корте, Свитолина прокомментировала свою победу, передает портал Новини.LIVE.

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Слова Свитолиной после сенсационной победы

По словам Свитолиной, у них с Жабер вышел очень напряженный второй сет, где исход решился на тайбрейке. Чтобы выиграть, как Элина призналась, ей нужно было сохранять концентрацию.

"Тай-брейк — это всегда что-то вроде лотереи… И я чувствую, что сегодня я стала победительницей", — сказала Свитолина.

Также украинка отметила, что всегда сложно играть с такими теннисистками как Жабер, которая дважды играла в финале "Уимблдона". Еще сложности добавляет, что матч был на траве.

"Было важно отыгрывать очко за очком, сосредотачиваясь на каждом из них. Сегодня я продемонстрировала великолепный теннис и была довольна тем, как справлялась с трудными моментами. Я действительно испытываю облегчение и довольна своим выступлением", — поделилась Элина.

В четвертом круге украинская теннисистка сыграет против китаянки Ван Синьюй.

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Элина Свитолина Теннис украинские теннисисты Уимблдон Онс Жабер

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