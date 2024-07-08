В Минспорта прокомментировали матч Свитолиной в Англии

Элина Свитолина на Wimbledon 2024. Фото: Associated Press

Украинская теннисистка Элина Свитолина отыграла два сета с китаянкой Ван Синьюй в 1/8 Открытого чемпионата Англии по теннису и одержала блестящую победу. В Минспорта назвали этот матч самым коротким и результативным на Wimbledon.

Об этом написал и.о. министра молодежи и спорта Матвей Бедный на своей странице в Facebook в понедельник, 8 июля.

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Матвей Бедный назвал украинских спортсменов лучшими посланцами Украины к миру, которые "консолидируют его в нашу поддержку".

"После одного из крупнейших обстрелов Украины за весь период полномасштабного вторжения, когда российские нелюди прицельно били ракетами по детской больнице, Элина надела траурную ленту и на корте в очередной раз проявила украинскую волю к победе. Свитолина в очередной раз доказала, что несмотря на попытки нас убить, несмотря на страдания и испытания — мы все равно победим", — говорится в заметке.

Элина Свитолина победила со счетом 6:2, 6:1 и вышла в четвертьфинал турнира. Матвей Бедный назвал этот матч Свитолиной самым коротким и самым результативным на нынешнем Wimbledon.

Сообщение Матфея бедного в Facebook. Фото: скриншот

Напомним, Свитолина уверенно вышла в четвертьфинал Уимблдона — украинка играла с траурной лентой.

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