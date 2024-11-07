Мбаппе пропустить ігри збірної Франції — Дешам пояснив

Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters

Нападник мадридського "Реалу" Кіліан Мбаппе знову не потрапив до заявки збірної Франції. Він не зіграє у наступному матчі.

Про це повідомляє The Guardian.

Читайте також:

Мбаппе не потрапив до збірної

Кіліан Мбаппе вдруге не зіграє за збірну Франції. Дідьє Дешам не викличе форварда на наступні матчі проти Ізраїлю та Італії.

Раніше повідомлялось, що Мбаппе не потрапив у склад минулого разу через травму.

Дідʼє Дешам на пресконференції. Фото: скриншот

За словами тренера збірної Дідʼє Дешама, так буде краще.

"Я обговорював цю ситуацію з ним. Після зустрічі подумав і ухвалив рішення. Думаю, так буде найкраще. Не збираюся це обговорювати. Можу сказати лише дві речі. Кіліан хотів приїхати, і це не пов'язано з проблемами, які не стосуються спорту, щодо яких діє презумпція невинності. Я вибрав такий склад на два майбутніх матчі", — сказав він для RMC Sport.

У цьому сезоні Кіліан зіграв 15 матчів, в яких відзначився 8 голами.

Нагадаємо, Гвардіола може отримати тренерське крісло у "ПСЖ".

Мбаппе пояснив, що незадоволений тим, що змушений грати на центральній позиції в "Реалі".

Пушич назвав найкращого гравця у клубі після першої перемоги "Шахтаря".