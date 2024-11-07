Мбаппе пропустит игры сборной Франции - Дешам объяснил

Килиан Мбаппе. Фото: Reuters

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе снова не попал в заявку сборной Франции. Он не сыграет в следующем матче.

Об этом сообщает The Guardian.

Читайте также:

Мбаппе не попал в сборную

Килиан Мбаппе во второй раз не сыграет за сборную Франции. Дидье Дешам не вызовет форварда на следующие матчи против Израиля и Италии.

Ранее сообщалось, что Мбаппе не попал в состав в прошлый раз из-за травмы.

Дидье Дешам на пресс-конференции. Фото: скриншот

По словам тренера сборной Дидье Дешама, так будет лучше.

"Я обсуждал эту ситуацию с ним. После встречи подумал и принял решение. Думаю, так будет лучше. Не собираюсь это обсуждать. Могу сказать только две вещи. Килиан хотел приехать, и это не связано с проблемами, не касающимися спорта, по которым действует презумпция невиновности. Я выбрал такой состав на два будущих матча", — сказал он для RMC Sport.

В этом сезоне Килиан сыграл 15 матчей, в которых отличился 8 голами.

Напомним, Гвардиола может получить тренерское кресло у "ПСЖ".

Мбаппе объяснил, что недоволен тем, что вынужден играть на центральной позиции в "Реале".

Пушич назвал лучшего игрока в клубе после первой победы "Шахтера".