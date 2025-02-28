Флойд Мейвезер вважає Трампа найкращим президентом США

Мейвезер жорстко висловився про Дональда Трампа
Колишній чемпіон світу з боксу Флойд Мейвезер висловився про політичну ситуацію в США. Боксер висловився про роботу президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.
Слова Мейвезера про Трампа навів портал TMZ.
Що Мейвезер думає про Трампа
За словами Мейвезера, йому шкода, що під час попередніх чотирьох років правління Трампа того не цінували.
Флойд вважає Трампа не тільки великим президентом, а й найкращим в історії США.
Цікаво, що Мейвезер був на першій інавгурації Трампа 2017 року.
"Трамп виконав приголомшливу роботу. Багато людей по всій Америці засмучені, але хто б не приходив у Білий дім, ми завжди засмучені. Я думаю, що Трамп — людина для цієї роботи. Він найкращий президент у моїх очах", — сказав Мейвезер.
Мейвезер — легендарний американський боксер, непереможений чемпіон світу в п'яти вагових категоріях. За кар'єру провів 50 боїв, вигравши всі, і став одним із найбагатших спортсменів в історії.
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