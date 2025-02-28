Флойд Мейвезер вважає Трампа найкращим президентом США

Флойд Мейвезер. Фото: instagram.com/floydmayweather

Колишній чемпіон світу з боксу Флойд Мейвезер висловився про політичну ситуацію в США. Боксер висловився про роботу президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Слова Мейвезера про Трампа навів портал TMZ.

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Флойд Мейвезер. Фото: instagram.com/floydmayweather

Що Мейвезер думає про Трампа

За словами Мейвезера, йому шкода, що під час попередніх чотирьох років правління Трампа того не цінували.

Флойд вважає Трампа не тільки великим президентом, а й найкращим в історії США.

Цікаво, що Мейвезер був на першій інавгурації Трампа 2017 року.

"Трамп виконав приголомшливу роботу. Багато людей по всій Америці засмучені, але хто б не приходив у Білий дім, ми завжди засмучені. Я думаю, що Трамп — людина для цієї роботи. Він найкращий президент у моїх очах", — сказав Мейвезер.

Мейвезер — легендарний американський боксер, непереможений чемпіон світу в п'яти вагових категоріях. За кар'єру провів 50 боїв, вигравши всі, і став одним із найбагатших спортсменів в історії.

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