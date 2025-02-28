Флойд Мейвезер считает Трампа лучшим президентом США

Флойд Мейвезер. Фото: instagram.com/floydmayweather

Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер высказался о политической ситуации в США. Боксер высказался об работе президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Слова Мейвезера об Трампе привел портал TMZ.

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Флойд Мейвезер. Фото: instagram.com/floydmayweather

Что Мейвезер думает о Трампе

По словам Мейвезера, ему жаль, что во время предыдущих четырех лет правления Трампа того не ценили.

Флойд считает Трампа не только великим президентом, но и лучшим в истории США.

Интересно, что Мейвезер был на первой инаугурации Трампа в 2017 году.

"Трамп проделал потрясающую работу. Многие люди по всей Америке расстроены, но кто бы ни приходил в Белый дом, мы всегда расстроены. Я думаю, что Трамп — человек для этой работы. Он лучший президент в моих глазах", — сказал Мейвезер.

Мейвезер — легендарный американский боксер, непобежденный чемпион мира в пяти весовых категориях. За карьеру провел 50 боев, выиграв все, и стал одним из самых богатых спортсменов в истории.

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