Мельгоса назвав склад збірної України на матчі відбору на Євро-2025

Збірна України U-21. Фото: УАФ

Збірна України з футболу U-21 у листопаді зіграє матчі відбору на чемпіонат Європи. У третє осіннє міжнародне вікно команда Унаї Мельгоси зіграє проти Люксембургу та Азербайджану.

Головний тренер визначився з гравцями, яких викличе на два матчі, повідомила пресслужба УАФ.

Читайте також:

Наступні дві гри будуть для України номінально домашніми. Синьо-жовті в Іспанії на стадіоні "Нуево-Кондоміна" 17 листопада зіграють против Люксембургу, а 21-го листопада з Азербайджаном. Обидва матчі почнуться о 20:00 за київським часом.

Підсумки турнірної таблиці. Джерело: FIFA

Заявка збірної України

Воротарі: Руслан Нещерет ("Динамо" Київ), Кирило Фесюн ("Колос" Ковалівка), Яків Кінарейкін ("Дніпро-1" Дніпро).

Захисники: Арсеній Батагов ("Зоря" Луганськ), Володимир Салюк ("Чорноморець" Одеса), Роман Дідик, Віталій Роман (обидва — "Рух" Львів), Едуард Козік ("Шахтар" Донецьк), Костянтин Вівчаренко ("Динамо" Київ), Артем Смоляков ("Полісся" Житомир), Даніїл Скорко ("Олександрія").

Півзахисники: Володимир Бражко, Назар Волошин (обидва — "Динамо" Київ), Іван Варфоломєєв ("Слован", Чехія), Олександр Яцик ("Зоря" Луганськ), Олег Очеретько ("Шахтар" Донецьк), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Валентин Рубчинський ("Дніпро-1" Дніпро), Максим Кучерявий ("Сент-Джонстон", Шотландія), Максим Брагару ("Чорноморець" Одеса), Ілля Квасниця ("Рух" Львів).

Нападники: Богдан В’юнник ("Шахтар" Донецьк), Владислав Ванат ("Динамо" Київ), Ігор Краснопір ("Оболонь" Київ).

Зазначимо, що наразі Україна лідирує у відбірній групі, вигравши три матчі підряд. В останній грі українці здолали Англію з рахунком 3:2.

Нагадаємо, Лунін встановив унікальне досягнення у Лізі чемпіонів.

Сидорчук розповів, чому Буяльський вирішив залишитись у "Динамо".

"Динамо" може очолити колишній колега наставника "Шахтаря".

Усик відповів Фаріон — вийшло жорстко і російською.

На Миколенка чекає трансфер в одну з найкращих команд Італії.