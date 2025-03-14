Молодіжна збірна України — склад на березневі матчі проти Словенії та Польщі

Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса. Фото Андрія Ющака/УАФ

У березні відкривається чергове міжнародне вікно, під час якого свої поєдинки зіграють збірні. У тому числі молодіжна збірна України.

Головний тренер України U-21 Унаї Мельгоса оголосив список гравців, яких викликали до табору збірної, повідомляє пресслужба УАФ.

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Склад молодіжної збірної України. Фото: УАФ

Кого викликав Мельгоса

У списку молодіжної збірної України 23 гравці. Відразу варто звернути увагу на виклик деяких гравців, чиї імена раніше пов'язували більше з національною збірною України, якою керує Сергій Ребров.

Мова йде в першу чергу про півзахисника "Динамо" Володимира Бражка та захисника "Ворскли" Іллю Крупського.

Також є деякі несподівані рішення. Зокрема, виклик голкіпера Іллі Поповича, який грає за угорську "Кішварду".

Кістяк збірної, в цілому, зберігається стабільним: представники "Динамо" Костянтин Вівчаренко, Тарас Михавко, Валентин Рубчинський та Максим Брагару, форвард "Карпат" Ігор Краснопір тощо. Важливо, що до команди доєднаються Максим Хлань з польської "Лехії" та Арсеній Батагов з турецького "Трабзонспора", які також давно знаходяться в полі зору національної збірної.

З ким зіграє Україна

Тренувальний збір пройде з 17 до 25 березня. Протягом збору на гравців збірної чекають два товариські поєдинки — 21 березня проти Словенії та 25-го — проти Польщі.

У червні, як відомо, Україна U-21 зіграє у фінальній частині чемпіонату Європи, який пройде у Словаччині.

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