Молодежная сборная Украины — состав на мартовские матчи против Словении и Польши

Мельгоса "украл" у Реброва важных игроков — заявка Украины U-21
В марте открывается очередное международное окно, во время которого свои поединки сыграют сборные. В том числе молодежная сборная Украины.
Главный тренер Украины U-21 Унаи Мельгоса объявил список игроков, которых вызвали в лагерь сборной, сообщает пресс-служба УАФ.
Сборная проведет учебно-тренировочный сбор в Турции. Затем ее ждут два товарищеских матча.
Кого вызвал Мельгоса
В списке молодежной сборной Украины 23 игрока. Сразу стоит обратить внимание на вызов некоторых игроков, чьи имена ранее связывали с национальной сборной Украины, которой руководит Сергей Ребров.
Речь идет в первую очередь о полузащитнике "Динамо" Владимире Бражко и защитнике "Ворсклы" Илье Крупском.
Также есть некоторые неожиданные решения. В частности, вызов голкипера Ильи Поповича, который играет за венгерскую "Кишварду".
Костяк сборной, в целом, сохраняется стабильным: представители "Динамо" Константин Вивчаренко, Тарас Михавко, Валентин Рубчинский и Максим Брагару, форвард "Карпат" Игорь Краснопир и другие. Важно, что к команде присоединятся Максим Хлань из польской "Лехии" и Арсений Батагов из турецкого "Трабзонспора", которые также давно находятся в поле зрения национальной сборной.
С кем сыграет Украина
Тренировочный сбор пройдет с 17 по 25 марта. В течение сбора игроков сборной ждут два товарищеских поединка — 21 марта против Словении и 25-го — против Польши.
В июне, как известно, Украина U-21 сыграет в финальной части чемпионата Европы, который пройдет в Словакии.
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