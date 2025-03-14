Молодежная сборная Украины — состав на мартовские матчи против Словении и Польши

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса. Фото Андрея Ющака/УАФ

В марте открывается очередное международное окно, во время которого свои поединки сыграют сборные. В том числе молодежная сборная Украины.

Главный тренер Украины U-21 Унаи Мельгоса объявил список игроков, которых вызвали в лагерь сборной, сообщает пресс-служба УАФ.

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Состав молодежной сборной Украины. Фото: УАФ

Кого вызвал Мельгоса

В списке молодежной сборной Украины 23 игрока. Сразу стоит обратить внимание на вызов некоторых игроков, чьи имена ранее связывали с национальной сборной Украины, которой руководит Сергей Ребров.

Речь идет в первую очередь о полузащитнике "Динамо" Владимире Бражко и защитнике "Ворсклы" Илье Крупском.

Также есть некоторые неожиданные решения. В частности, вызов голкипера Ильи Поповича, который играет за венгерскую "Кишварду".

Костяк сборной, в целом, сохраняется стабильным: представители "Динамо" Константин Вивчаренко, Тарас Михавко, Валентин Рубчинский и Максим Брагару, форвард "Карпат" Игорь Краснопир и другие. Важно, что к команде присоединятся Максим Хлань из польской "Лехии" и Арсений Батагов из турецкого "Трабзонспора", которые также давно находятся в поле зрения национальной сборной.

С кем сыграет Украина

Тренировочный сбор пройдет с 17 по 25 марта. В течение сбора игроков сборной ждут два товарищеских поединка — 21 марта против Словении и 25-го — против Польши.

В июне, как известно, Украина U-21 сыграет в финальной части чемпионата Европы, который пройдет в Словакии.

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