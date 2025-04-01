Мессі допоміг Меншику сенсаційно обіграти Джоковича

Меншик зізнався, як йому вдалося сенсаційно обіграти Джоковича
Фінал престижного тенісного турніру ATP у Маямі підніс сенсацію. Юний Якуб Меншик обіграв знаменитого Новака Джоковича.
Чеський тенісист пояснив, що йому допомогло досягти вражаючого успіху, повідомляє Daily Mail.
Молодий чеський тенісист Якуб Меншик підніс один із головних сюрпризів сезону. У фіналі турніру ATP 19-річний спортсмен обіграв досвідченого і титулованого суперника Новака Джоковича. Поєдинок тривав трохи понад дві години, андердог здобув перемогу у двох сетах, у кожному з яких найсильнішого довелося визначати на тайбрейку.
Що допомогло Меншику перемогти Джоковича
На шляху Новака Джоковича до свого 100 титулу в кар'єрі став молодий Якуб Меншик. Він обіграв серба з рахунком 2:0 (7:6, 7:6) та піднявся у світовому рейтингу з 54-го на 24-те місце. Чех зробив правильні висновки після нещодавньої зустрічі з Джоковичем у чвертьфіналі турніру в Шанхаї, де програв Новаку.
Перед півфінальним матчем "Мастерса" в Маямі Якуб Меншик зустрівся з Ліонелем Мессі, який приїхав на турнір як глядач. Спортсмени недовго поспілкувалися і потиснули руки. Чеський тенісист зізнався, що так і не мив до самого фіналу руку, якою доторкнувся до зірки футболу. Меншик вважає, що це допомогло йому обіграти Джоковича.
Після гучної перемоги у фіналі турніру чеський тенісист написав на телекамері: "Перший із багатьох".
Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров отримує великі гроші від УАФ — відома зарплата фахівця.
Відомий журналіст розповів, що буде з київським "Динамо" після продажу клубу.
У юнацькій збірній України обрали нетрадиційні методи виховання футболіста, який вважає себе зіркою.
УАФ втратила мільйони гривень під час керівництва колишнього голови Асоціації Андрія Павелка.
Читайте Новини.LIVE!