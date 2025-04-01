Мессі допоміг Меншику сенсаційно обіграти Джоковича

Якуб Меншик під час поєдинку. Фото: Reuters/Geoff Burke

Фінал престижного тенісного турніру ATP у Маямі підніс сенсацію. Юний Якуб Меншик обіграв знаменитого Новака Джоковича.

Чеський тенісист пояснив, що йому допомогло досягти вражаючого успіху, повідомляє Daily Mail.

Читайте також:

Молодий чеський тенісист Якуб Меншик підніс один із головних сюрпризів сезону. У фіналі турніру ATP 19-річний спортсмен обіграв досвідченого і титулованого суперника Новака Джоковича. Поєдинок тривав трохи понад дві години, андердог здобув перемогу у двох сетах, у кожному з яких найсильнішого довелося визначати на тайбрейку.

Якуб Меншик і Новак Джокович. Фото: Reuters/Geoff Burke

Що допомогло Меншику перемогти Джоковича

На шляху Новака Джоковича до свого 100 титулу в кар'єрі став молодий Якуб Меншик. Він обіграв серба з рахунком 2:0 (7:6, 7:6) та піднявся у світовому рейтингу з 54-го на 24-те місце. Чех зробив правильні висновки після нещодавньої зустрічі з Джоковичем у чвертьфіналі турніру в Шанхаї, де програв Новаку.

Аргентинець Ліонель Мессі під час матчу. Фото: Reuters/Sam Navarro

Перед півфінальним матчем "Мастерса" в Маямі Якуб Меншик зустрівся з Ліонелем Мессі, який приїхав на турнір як глядач. Спортсмени недовго поспілкувалися і потиснули руки. Чеський тенісист зізнався, що так і не мив до самого фіналу руку, якою доторкнувся до зірки футболу. Меншик вважає, що це допомогло йому обіграти Джоковича.

Після гучної перемоги у фіналі турніру чеський тенісист написав на телекамері: "Перший із багатьох".

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров отримує великі гроші від УАФ — відома зарплата фахівця.

Відомий журналіст розповів, що буде з київським "Динамо" після продажу клубу.

У юнацькій збірній України обрали нетрадиційні методи виховання футболіста, який вважає себе зіркою.

УАФ втратила мільйони гривень під час керівництва колишнього голови Асоціації Андрія Павелка.