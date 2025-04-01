Месси помог Меншику сенсационно обыграть Джоковича

Якуб Меншик во время поединка. Фото: Reuters/Geoff Burke

Финал престижного теннисного турнира ATP в Майами преподнес сенсацию. Юный Якуб Меншик обыграл знаменитого Новака Джоковича.

Чешский теннисист объяснил, что ему помогло добиться впечатляющего успеха, сообщает Daily Mail.

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Молодой чешский теннисист Якуб Меншик преподнес один из главных сюрпризов сезона. В финале турнира ATP 19-летний спортсмен обыграл опытного и титулованного соперника Новака Джоковича. Поединок продлился чуть больше двух часов, андердог одержал победу в двух сетах, в каждом из которых сильнейшего пришлось определять на тайбрейке.

Якуб Меншик и Новак Джокович. Фото: Reuters/Geoff Burke

Что помогло Меншику победить Джоковича

На пути Новака Джоковича к своему 100 титулу в карьере встал молодой Якуб Меншик. Он обыграл серба со счетом 2:0 (7:6, 7:6) и поднялся в мировом рейтинге с 54-го на 24-е место. Чех сделал правильные выводы после недавней встречи с Джоковичем в четвертьфинале турнира в Шанхае, где проиграл Новаку.

Аргентинец Лионель Месси во время матча. Фото: Reuters/Sam Navarro

Перед полуфинальным матчем "Мастерса" в Майами Якуб Меншик встретился с Лионелем Месси, который приехал на турнир в качестве зрителя. Спортсмены недолго пообщались и пожали руки. Чешский теннисист признался, что так и не мыл до самого финала руку, которой прикоснулся к звезде футбола. Меншик считает, что это помогло ему обыграть Джоковича.

После громкой победы в финале турнира чешский теннисист написал на телекамере: "Первый из многих".

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