Месси помог Меншику сенсационно обыграть Джоковича

Меншик признался, как ему удалось сенсационно обыграть Джоковича
Финал престижного теннисного турнира ATP в Майами преподнес сенсацию. Юный Якуб Меншик обыграл знаменитого Новака Джоковича.
Чешский теннисист объяснил, что ему помогло добиться впечатляющего успеха, сообщает Daily Mail.
Молодой чешский теннисист Якуб Меншик преподнес один из главных сюрпризов сезона. В финале турнира ATP 19-летний спортсмен обыграл опытного и титулованного соперника Новака Джоковича. Поединок продлился чуть больше двух часов, андердог одержал победу в двух сетах, в каждом из которых сильнейшего пришлось определять на тайбрейке.
Что помогло Меншику победить Джоковича
На пути Новака Джоковича к своему 100 титулу в карьере встал молодой Якуб Меншик. Он обыграл серба со счетом 2:0 (7:6, 7:6) и поднялся в мировом рейтинге с 54-го на 24-е место. Чех сделал правильные выводы после недавней встречи с Джоковичем в четвертьфинале турнира в Шанхае, где проиграл Новаку.
Перед полуфинальным матчем "Мастерса" в Майами Якуб Меншик встретился с Лионелем Месси, который приехал на турнир в качестве зрителя. Спортсмены недолго пообщались и пожали руки. Чешский теннисист признался, что так и не мыл до самого финала руку, которой прикоснулся к звезде футбола. Меншик считает, что это помогло ему обыграть Джоковича.
После громкой победы в финале турнира чешский теннисист написал на телекамере: "Первый из многих".
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