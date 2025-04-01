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Меншик признался, как ему удалось сенсационно обыграть Джоковича

1 апреля 2025 14:23
Иван Крутогоров - Редактор
Месси помог Меншику сенсационно обыграть Джоковича
Якуб Меншик во время поединка. Фото: Reuters/Geoff Burke
Иван Крутогоров - Редактор

Финал престижного теннисного турнира ATP в Майами преподнес сенсацию. Юный Якуб Меншик обыграл знаменитого Новака Джоковича. 

Чешский теннисист объяснил, что ему помогло добиться впечатляющего успеха, сообщает Daily Mail

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Молодой чешский теннисист Якуб Меншик преподнес один из главных сюрпризов сезона. В финале турнира ATP 19-летний спортсмен обыграл опытного и титулованного соперника Новака Джоковича. Поединок продлился чуть больше двух часов, андердог одержал победу в двух сетах, в каждом из которых сильнейшего пришлось определять на тайбрейке. 

Новак Джокович и Якуб Меншик
Якуб Меншик и Новак Джокович. Фото: Reuters/Geoff Burke

Что помогло Меншику победить Джоковича 

На пути Новака Джоковича к своему 100 титулу в карьере встал молодой Якуб Меншик. Он обыграл серба со счетом 2:0 (7:6, 7:6) и поднялся в мировом рейтинге с 54-го на 24-е место. Чех сделал правильные выводы после недавней встречи с Джоковичем в четвертьфинале турнира в Шанхае, где проиграл Новаку. 

Лионель Месси
Аргентинец Лионель Месси во время матча. Фото: Reuters/Sam Navarro

Перед полуфинальным матчем "Мастерса" в Майами Якуб Меншик встретился с Лионелем Месси, который приехал на турнир в качестве зрителя. Спортсмены недолго пообщались и пожали руки. Чешский теннисист признался, что так и не мыл до самого финала руку, которой прикоснулся к звезде футбола. Меншик считает, что это помогло ему обыграть Джоковича. 

После громкой победы в финале турнира чешский теннисист написал на телекамере: "Первый из многих". 

Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров получает большие деньги от УАФ — известна зарплата специалиста. 

Известный журналист рассказал, что будет с киевским "Динамо" после продажи клуба. 

В юношеский сборной Украины выбрали нетрадиционные методы воспитания футболиста, который считает себя звездой. 

УАФ потеряла миллионы гривен во время руководства бывшего главы Ассоциации Андрея Павелко. 

спорт Новак Джокович Теннис Якуб Меншик Майами
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