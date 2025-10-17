Відео
Головна Спорт Мессі повернеться в Барселону — коли це станеться

Мессі повернеться в Барселону — коли це станеться

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 12:01
Оновлено: 11:09
Лапорта готує грандіозне повернення Мессі в Барселону
Ліонель Мессі під час прощальної прес-конференції в "Барселоні". Фото: Eric Alonso/Getty Images

Президент каталонської "Барселони" Жоан Лапорта має намір провести урочисте вшанування колишнього капітана команди Ліонеля Мессі. Захід заплановано на кінець літа 2026 року.

Саме тоді оновлений "Камп Ноу" зможе прийняти повний стадіон уболівальників, повідомляє The Touchline.

Читайте також:

"Барселона" розглядає цю подію як символічне завершення епохи, в якій Ліонель Мессі став не тільки головним героєм команди, а й легендою світового футболу. Лапорта хоче, щоб церемонія збіглася з відкриттям оновленої арени та поверненням фанатів на трибуни після багаторічної реконструкції.

Ліонель Мессі виступав за "Барселону" з 2004 по 2021 рік. За цей період він провів 778 матчів, забив 672 голи та виграв 35 трофеїв, включно з чотирма Лігами чемпіонів і десятьма титулами чемпіона Іспанії. Аргентинець залишив клуб влітку 2021 року після неможливості продовження контракту через фінансові обмеження і правила Ла-Ліги.

Лионель Месси
Ліонель Мессі у збірній Аргентини. Фото: Reuters/Sam Navarro

Чому Мессі покинув "Барселону" і як усе змінилося

Після відходу з рідного клубу аргентинець підписав контракт із "ПСЖ", де провів два сезони та виграв чемпіонат Франції. У 2023 році він перейшов в "Інтер Маямі", з яким виграв Кубок ліг і продовжує грати в МЛС. Повернення на "Камп Ноу" у статусі легенди стане для нього кульмінацією 20-річного зв'язку з клубом.

Святковий захід, як очікується, відбудеться в серпні 2026 року, і його трансляція охопить десятки країн. Для вболівальників "Барселони" це стане моментом, коли Мессі остаточно повернеться додому.

Нагадаємо, Андрій Шевченко пояснив, чому втримав Сергія Реброва на чолі збірної України.

Чемпіон з боксу Олександр Усик прокоментував ідею створення фрази "don't push the horses".

Також український боксер оцінив імовірність проведення протистояння з британцем Мозесом Ітаумою.

спорт футбол Ліонель Мессі Барселона Інтер Маямі Жоан Лапорта
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
