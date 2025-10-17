Лапорта готовит грандиозное возвращение Месси в Барселону

Лионель Месси во время прощальной пресс-конференции в "Барселоне". Фото: Eric Alonso/Getty Images

Президент каталонской "Барселоны" Жоан Лапорта намерен провести торжественное чествование бывшего капитана команды Лионеля Месси. Мероприятие запланировано на конец лета 2026 года.

Именно тогда обновленный "Камп Ноу" сможет принять полный стадион болельщиков, сообщает The Touchline.

"Барселона" рассматривает это событие как символическое завершение эпохи, в которой Лионель Месси стал не только главным героем команды, но и легендой мирового футбола. Лапорта хочет, чтобы церемония совпала с открытием обновленной арены и возвращением фанатов на трибуны после многолетней реконструкции.

Лионель Месси выступал за "Барселону" с 2004 по 2021 год. За этот период он провел 778 матчей, забил 672 гола и выиграл 35 трофеев, включая четыре Лиги чемпионов и десять титулов чемпиона Испании. Аргентинец покинул клуб летом 2021 года после невозможности продления контракта из-за финансовых ограничений и правил Ла Лиги.

Лионель Месси в сборной Аргентины. Фото: Reuters/Sam Navarro

Почему Месси покинул "Барселону" и как все изменилось

После ухода из родного клуба аргентинец подписал контракт с "ПСЖ", где провел два сезона и выиграл чемпионат Франции. В 2023 году он перешел в "Интер Майами", с которым выиграл Кубок лиг и продолжает играть в МЛС. Возвращение на "Камп Ноу" в статусе легенды станет для него кульминацией 20-летней связи с клубом.

Праздничное мероприятие, как ожидается, состоится в августе 2026 года, и его трансляция охватит десятки стран. Для болельщиков "Барселоны" это станет моментом, когда Месси окончательно вернется домой.

