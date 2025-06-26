Мессі та Марадона тепер поруч — як це стало можливим

Ліонель Мессі на Клубному чемпіонаті світу. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Аргентинський клуб "Ньюеллс Олд Бойз" офіційно приурочили до 38-річчя Ліонеля Мессі відкриття трибуни на стадіоні на його честь. Новий сектор має ім'я Лео та прикрашений його номером 10.

Це подарунок клубу, де він провів дитинство до переїзду в Барселону, повідомляє Mundo Deportivo.

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Сусідня трибуна вже має ім'я Дієго Марадони — легендарного футболіста, який також виступав за цей клуб на початку 1990-х. Таким чином, два найвеличніших аргентинці опинилися "під одним дахом", що підкреслило особливий символізм того, що відбувається.

Подарунок для Мессі

Клуб розмістив ролик з історією трибун — у ньому світ Мессі та Марадони з'єднаний в одному місці. Це стало своєрідним мостом між поколіннями: діти, які приходять на матчі, побачать у реальності імена своїх героїв, об'єднаних пристрастю до клубу та футболу.

Естадіо Марсело Б'єлса. Фото: flickr

Зараз реконструкція стадіону триває: після введення нової трибуни місткість зросла до 50 000 глядачів. Управління клубу планує завершити роботи до початку наступного сезону, щоб зробити стадіон ще більш значущою ареною.

Стадіон "Ньюеллс Олд Бойс", відомий як "Естадіо Марсело Б'єлса", відкрився 1911 року. Названий на честь знаменитого тренера Марсело Б'єлси 2009-го, і відтоді постійно реконструюється. Тут уже створено сектор з ім'ям Максі Родрігеса, а 1998 року південну трибуну було названо на честь Марадони — тепер же їй сусідить сектор, присвячений Мессі.

Нагадаємо, раніше Ліонеля Мессі розкритикував колишній гравець збірної Франції через поведінку аргентинця в "ПСЖ".

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