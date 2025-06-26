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Главная Спорт Месси стал "соседом" Марадоны — что происходит

Месси стал "соседом" Марадоны — что происходит

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Дата публикации 26 июня 2025 16:01
Месси и Марадона теперь рядом — как это стало возможным
Лионель Месси на Клубном чемпионате мира. Фото: Reuters/Hannah Mckay
Ключові моменти Подарок для Месси

Аргентинский клуб "Ньюэллс Олд Бойз" официально приурочили к 38‑летию Лионеля Месси открытие трибуны на стадионе в его честь. Новый сектор носит имя Лео и украшен его номером 10. 

Это подарок клуба, где он провел детство до переезда в Барселону, сообщает Mundo Deportivo

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Соседняя трибуна уже носит имя Диего Марадоны — легендарного футболиста, который также выступал за этот клуб в начале 1990‑х. Таким образом, два величайших аргентинца оказались "под одной крышей", что подчеркнуло особый символизм происходящего.  

Подарок для Месси

Клуб разместил ролик с историей трибун — в нем мир Месси и Марадоны соединен в одном месте. Это стало своего рода мостом между поколениями: дети, приходящие на матчи, увидят в реальности имена своих героев, объединенных страстью к клубу и футболу. 

Эстадио Марсело Бьелса
Эстадио Марсело Бьелса. Фото: flickr

Сейчас реконструкция стадиона продолжается: после введения новой трибуны вместимость выросла до 50 000 зрителей. Управление клуба планирует завершить работы к началу следующего сезона, чтобы сделать стадион ещё более значимой ареной.

Стадион "Ньюэллс Олд Бойс", известный как "Эстадио Марсело Бьелса", открылся в 1911 году. Назван в честь знаменитого тренера Марсело Бьелсы в 2009‑м, и с тех пор постоянно реконструируется. Здесь уже создан сектор с именем Макси Родригеса, а в 1998 году южная трибуна была названа в честь Марадоны — теперь же ей соседствует сектор, посвященный Месси.

Напомним, ранее Лионеля Месси раскритиковал бывший игрок сборной Франции из-за поведения аргентинца в "ПСЖ". 

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После удара беспилотников на территории России вспыхнул пожар в спортивном комплексе и на одном из стадионов.

спорт футбол Лионель Месси стадионы Диего Марадона
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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