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Головна Спорт Мессі та Інтер зганьбилися в першому матчі КЧС

Мессі та Інтер зганьбилися в першому матчі КЧС

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Дата публікації: 15 червня 2025 11:03
Інтер Маямі розчарував уболівальників Мессі в першому матчі КЧС
Ліонель Мессі під час матчу. Фото: Reuters/Hannah Mckay
Ключові моменти Що воротарі сказали про Мессі та матч Із ким зіграють далі "Аль-Ахлі" та "Інтер" Маямі

"Інтер" (Маямі) розпочав виступ на Клубному чемпіонаті світу з нульової нічиєї проти єгипетського "Аль-Ахлі". Матч пройшов на домашньому стадіоні в Маямі за аншлагу в 61 тисячу глядачів.

Навіть присутність Ліонеля Мессі не допомогла господарям домогтися результату, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Перший тайм залишився за "Аль-Ахлі", який двічі загрожував воротам американців, а один із моментів завершився невдалим пенальті. Ліонель Мессі виглядав невпевнено, як і вся атака "рожевих", а в другому таймі його удар зі штрафного влучив у штангу.

Голкіпер "Інтера" Оскар Устарі став героєм зустрічі, кілька разів рятуючи команду від голу. Але і його сейви не змінили загальної картини - розчарування витало над ареною, адже від команди Хав'єра Маскерано чекали зовсім іншого футболу.

Що воротарі сказали про Мессі та матч

Голкіпер єгиптян Мохамед Ель-Шенаві наголосив, що стримати Мессі — це честь і виклик для будь-якого воротаря. Він наголосив, що команда спрацювала ідеально в захисті та не дозволила супернику використати свої шанси.

"Нам потрібно постійно прогресувати як команда. Ми молоді, і багато хто цього не бачить, але Інтер Маямі вже зробив історію. Ми могли забити, і, думаю, були кращими. Наступний суперник буде зовсім іншим, потрібно зосередитися", — заявив Устарі після матчу.

Интер Майами
Футболісти після матчу. Фото: Reuters/Marco Bello

Із ким зіграють далі "Аль-Ахлі" та "Інтер" Маямі

Наступний матч "Аль-Ахлі" проведе проти японської "Урави Ред Даймондс", а "Інтер" Маямі зіграє з катарським "Аль-Саддом". Обидва матчі заплановані на середину тижня та можуть стати визначальними в боротьбі за вихід із групи.

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спорт футбол Ліонель Мессі Інтер Маямі Клубний чемпіонат світу з футболу
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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