Интер Майами разочаровал болельщиков Месси в первом матче КЧМ

Лионель Месси во время матча. Фото: Reuters/Hannah Mckay

"Интер" (Майами) начал выступление на Клубном чемпионате мира с нулевой ничьей против египетского "Аль-Ахли". Матч прошел на домашнем стадионе в Майами при аншлаге в 61 тысячу зрителей.

Даже присутствие Лионеля Месси не помогло хозяевам добиться результата, сообщает портал Новини.LIVE.

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Первый тайм остался за "Аль-Ахли", который дважды угрожал воротам американцев, а один из моментов завершился неудачным пенальти. Лионель Месси выглядел неуверенно, как и вся атака "розовых", а во втором тайме его удар со штрафного пришелся в штангу.

Голкипер "Интера" Оскар Устари стал героем встречи, несколько раз спасая команду от гола. Но и его сэйвы не изменили общей картины — разочарование витало над ареной, ведь от команды Хавьера Маскерано ждали совсем другого футбола.

Что вратари сказали о Месси и матче

Голкипер египтян Мохамед Эль-Шенави отметил, что сдержать Месси — это честь и вызов для любого вратаря. Он подчеркнул, что команда сработала идеально в защите и не позволила сопернику использовать свои шансы.

"Нам нужно постоянно прогрессировать как команда. Мы молоды, и многие этого не видят, но Интер Майами уже сделал историю. Мы могли забить, и, думаю, были лучше. Следующий соперник будет совсем другим, нужно сосредоточиться", — заявил Устари после матча.

Футболисты после матча. Фото: Reuters/Marco Bello

С кем сыграют дальше "Аль-Ахли" и "Интер" Майами

Следующий матч "Аль-Ахли" проведет против японской "Уравы Ред Даймондс", а "Интер" Майами сыграет с катарским "Аль-Саддом". Оба матча запланированы на середину недели и могут стать определяющими в борьбе за выход из группы.

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