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Главная Спорт ФИФА не может продать билеты на открытие КЧМ, где сыграет Месси

ФИФА не может продать билеты на открытие КЧМ, где сыграет Месси

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Дата публикации 12 июня 2025 20:05
ФИФА не смогла продать билеты на матч-открытие КЧМ и теперь продает их по 4 доллара
Лионель Месси. Фото: "Интер" Майами
Ключові моменти Организаторам не помог даже Месси

В июне в США стартует первый в истории Клубный чемпионат мира по футболу. Несмотря на хорошую рекламу, у зрителей он пока не вызывает ожидаемого интереса.

На матче-открытии организаторы ожидают провал и пытаются все исправить в последний момент, сообщил портал The Athletic.

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"Интер" Майами с Лионелем Месси. Фото: "Интер" Майами

Организаторам не помог даже Месси

Уже 14 июня на стадионе Hard Rock Stadium в Майами состоится матч-открытие Клубного чемпионата мира-2025 между "Интером" и египетским "Аль-Ахли". Стадион вмещает почти 65 тысяч зрителей, однако ФИФА до сих пор не продала и 20 тысяч билетов, что шокировало организаторов.

Сначала организаторы попытались уменьшить стоимость самого дешевого билета с 230 долларов до 55 долларов, но и это не помогло.

После этого ФИФА обратилась к студентам колледжа Майами-Дейд, где учится более 100 тысяч человек. По информации источника, студентам предложили акцию: покупка одного билета за 20 долларов дает право получить до четырех бесплатных. Таким образом, билеты на матч с Лионелем Месси можно посетить за 4 доллара.

Президент ФИФА Джанни Инфантино признал, что билеты продаются плохо.

Отметим, что турнир с 32 клубами продлится с 14 июня до 13 июля в США.

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футбол Лионель Месси ФИФА Клубный чемпионат мира по футболу билеты
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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