ФІФА не змогла продати квитки на матч-відкриття КЧС і тепер продає їх по 4 долари

Ліонель Мессі. Фото: "Інтер" Маямі

У червні в США стартує перший в історії Клубний чемпіонат світу з футболу. Попри хорошу рекламу, у глядачів він поки не викликає очікуваного інтересу.

На матчі-відкриття організатори очікують провал і намагаються все виправити в останній момент, повідомив портал The Athletic.

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Організаторам не допоміг навіть Мессі

Уже 14 червня на стадіоні Hard Rock Stadium у Маямі відбудеться матч-відкриття Клубного чемпіонату світу-2025 між "Інтером" та єгипетським "Аль-Ахлі". Стадіон вміщає майже 65 тисяч глядачів, однак ФІФА досі не продала й 20 тисяч квитків, що шокувало організаторів.

Спершу організатори спробували зменшити вартість найдешевшого квитка зі 230 доларів до 55 доларів, але й це не допомогло.

Після цього ФІФА звернулася до студентів коледжу Маямі-Дейд, де навчається понад 100 тисяч осіб. За інформацією джерела, студентам запропонували акцію: купівля одного квитка за 20 доларів дає право отримати до чотирьох безкоштовних. Таким чином, квитки на матч з Ліонелем Мессі можна відвідати за 4 долари.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно визнав, що квитків продаються погано.

Зазначимо, що турнір з 32 клубами триватиме з 14 червня до 13 липня в США.

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