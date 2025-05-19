Відставка Ван Леувена — хто очолив Металіст 1925

Патрік Ван Леувен під час тренування. Фото: instagram.com/metalist1925_kh/

Харківський "Металіст 1925" несподівано змінив головного тренера перед кінцівкою сезону. Після серії незадовільних результатів, включно з поразкою від "Епіцентру" з рахунком 1:3, керівництво клубу вирішило відсторонити Патріка ван Леувена від виконання обов'язків наставника команди.

Новим головним тренером призначено його помічника Олександра Чижова, повідомляє Telegram-канал "ТаТоТаке".

Реклама

Читайте також:

Цей крок здивував багатьох вболівальників, адже Олександр Чижов не має досвіду самостійної роботи на рівні Першої ліги України. Однак керівництво вирішило довірити решту матчів фахівцеві, добре знайомому з внутрішніми процесами команди.

Тренер "Металіста 1925" Олександр Чижов. Фото: instagram.com/metalist1925_kh/

Чижов — колишній захисник "Шахтаря" і "Ворскли", останніми роками працював у тренерських штабах "Зорі" та "гірників". В Харкові він уже був частиною штабу Патріка Ван Леувена і тепер отримує шанс проявити себе як самостійний наставник. Допомагати йому будуть Максим Цвіренко та тренер воротарів Сергій Вольваков.

Хто боротиметься за повернення "Металіста 1925" в УПЛ

Наразі харківська команда посідає четверте місце в турнірній таблиці Першої ліги. Це дає клубу шанс зіграти в перехідних матчах за право виступати в Прем'єр-лізі. До завершення сезону залишилася одна гра — проти "Агробізнесу", і вона стане першим випробуванням для нового тренерського штабу.

Керівництво клубу очікує, що зміна тренера допоможе струсити команду перед найважливішими матчами. У Чижова буде мінімум часу, щоб вплинути на тактику та настрій гравців, але в клубі вірять, що ставка на "свою" людину може дати потрібний імпульс.

Нагадаємо, у власників київського "Динамо" можуть залишитися серйозні борги перед відомим бізнесменом.

Олександр Шовковський став одним із найуспішніших випускників київського "Динамо" та встановив важливе досягнення.

Усман Дембеле може не отримати "Золотий м'яч" за підсумками року через конфлікт у "ПСЖ".

Донецький "Шахтар" шукає заміну одному з провідних футболістів команди.