Отставка Ван Леувена — кто возглавил Металлист 1925

Патрик Ван Леувен во время тренировки. Фото: instagram.com/metalist1925_kh/

Харьковский "Металлист 1925" неожиданно сменил главного тренера перед концовкой сезона. После серии неудовлетворительных результатов, включая поражение от "Эпицентра" со счётом 1:3, руководство клуба решило отстранить Патрика ван Леувена от исполнения обязанностей наставника команды.

Новым главным тренером назначен его помощник Александр Чижов, сообщает Telegram-канал "ТаТоТаке".

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Этот шаг удивил многих болельщиков, ведь Александр Чижов не имеет опыта самостоятельной работы на уровне Первой лиги Украины. Однако руководство решило доверить оставшиеся матчи специалисту, хорошо знакомому с внутренними процессами команды.

Тренер "Металлиста 1925" Александр Чижов. Фото: instagram.com/metalist1925_kh/

Чижов — бывший защитник "Шахтера" и "Ворсклы", в последние годы работал в тренерских штабах "Зари" и "горняков". В Харькове он уже был частью штаба Патрика Ван Леувена и теперь получает шанс проявить себя как самостоятельный наставник. Помогать ему будут Максим Цвиренко и тренер вратарей Сергей Вольваков.

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На данный момент харьковская команда занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги. Это дает клубу шанс сыграть в переходных матчах за право выступать в Премьер-лиге. До завершения сезона осталась одна игра — против "Агробизнеса", и она станет первым испытанием для нового тренерского штаба.

Руководство клуба ожидает, что смена тренера поможет встряхнуть команду перед важнейшими матчами. У Чижова будет минимум времени, чтобы повлиять на тактику и настроение игроков, но в клубе верят, что ставка на "своего" человека может дать нужный импульс.

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