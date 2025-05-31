Формула-1 і футбол — зірка Ф-1 доставила м’яч на фінал ПСЖ — Інтер

М'яч фіналу Ліги чемпіонів доставив пілот Формули-1
В Мюнхені на "Альянц Арені" 31 травня відбудеться фінал Ліги чемпіонів. В головному матчі зіграють "ПСЖ" — "Інтер".
Організатори вирушили долучити зірок спорту до доставки м’яча, повідомили в УЄФА.
⚽ | #GR63 x Adidas— Info George Russell 🇧🇷 (@inforussellbr) May 30, 2025
O vídeo da Adidas com George Russell, promovendo a final da UEFA Champions League (PSG x Internazionale), que acontecerá amanhã.
🎥: @adidasfootball pic.twitter.com/z1Y9VIoazm
М’яч доставив пілот Формули-1
У церемонії транспортування офіційного м’яча фіналу Ліги чемпіонів взяв участь пілот Формули-1 Джордж Расселл.
Представник команди "Мерседес" взяв участь в церемонії в рамках партнерства між Mercedes та Adidas, який вже багато років є технічним спонсором Ліги чемпіонів.
Фінальний матч, у якому зійдуться французький "ПСЖ" та італійський "Інтер", стане кульмінацією найпрестижнішого клубного турніру світу. До цієї події завжди долучають зірок як Рассела.
Зазначимо, що цього сезону Формули-1 Рассел посідає четверте місце в особистому заліку, поступаючись лише Оскару Піастрі, Ландо Норрісу (обидва — "Макларен"), та чинному чемпіону Максу Ферстаппену ("Ред Булл").
Нагадаємо, "Інтер" та "Барселона" в фіналі Ліги чемпіонів. Трансляція матчу буде доступна на порталі Новини.LIVE.
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