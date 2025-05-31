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М'яч фіналу Ліги чемпіонів доставив пілот Формули-1

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Дата публікації: 31 травня 2025 15:35
Формула-1 і футбол — зірка Ф-1 доставила м’яч на фінал ПСЖ — Інтер
Джордж Расселл у своєму боліді Формули-1. Фото: Reuters

В Мюнхені на "Альянц Арені" 31 травня відбудеться фінал Ліги чемпіонів. В головному матчі зіграють "ПСЖ" — "Інтер".

Організатори вирушили долучити зірок спорту до доставки м’яча, повідомили в УЄФА.

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М’яч доставив пілот Формули-1

У церемонії транспортування офіційного м’яча фіналу Ліги чемпіонів взяв участь пілот Формули-1 Джордж Расселл.

Представник команди "Мерседес" взяв участь в церемонії в рамках партнерства між Mercedes та Adidas, який вже багато років є технічним спонсором Ліги чемпіонів.

Фінальний матч, у якому зійдуться французький "ПСЖ" та італійський "Інтер", стане кульмінацією найпрестижнішого клубного турніру світу. До цієї події завжди долучають зірок як Рассела.

Зазначимо, що цього сезону Формули-1 Рассел посідає четверте місце в особистому заліку, поступаючись лише Оскару Піастрі, Ландо Норрісу (обидва — "Макларен"), та чинному чемпіону Максу Ферстаппену ("Ред Булл").

Нагадаємо, "Інтер" та "Барселона" в фіналі Ліги чемпіонів. Трансляція матчу буде доступна на порталі Новини.LIVE.

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футбол Ліга чемпіонів ПСЖ Інтер Mercedes (Формула-1) Джордж Расселл
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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