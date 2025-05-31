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Мяч финала Лиги чемпионов доставил пилот Формулы-1

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Дата публикации 31 мая 2025 15:35
Формула-1 и футбол — звезда Ф-1 доставила мяч на финал ПСЖ — Интер
Джордж Расселл в своем болиде Формулы-1. Фото: Reuters

В Мюнхене на "Альянц Арене" 31 мая состоится финал Лиги чемпионов. В главном матче сыграют "ПСЖ" — "Интер".

Организаторы отправились привлечь звезд спорта к доставке мяча, сообщили в УЕФА.

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Мяч доставил пилот Формулы-1

В церемонии транспортировки официального мяча финала Лиги чемпионов принял участие пилот Формулы-1 Джордж Расселл.

Представитель команды "Мерседес" принял участие в церемонии в рамках партнерства между Mercedes и Adidas, который уже много лет является техническим спонсором Лиги чемпионов.

Финальный матч, в котором сойдутся французский "ПСЖ" и итальянский "Интер", станет кульминацией самого престижного клубного турнира мира. К этому событию всегда привлекают звезд как Расселла.

Отметим, что в этом сезоне Формулы-1 Рассел занимает четвертое место в личном зачете, уступая лишь Оскару Пиастри, Ландо Норрису (оба — "Макларен"), и действующему чемпиону Максу Ферстаппену ("Ред Булл").

Напомним, "Интер" и "Барселона" в финале Лиги чемпионов. Трансляция матча будет доступна на портале Новини.LIVE.

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футбол Лига чемпионов ПСЖ Интер Mercedes (Формула-1) Джордж Расселл
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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