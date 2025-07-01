Михайлюк продовжить кар'єру в НБА та заробить величезні гроші

Святослав Михайлюк у матчі за "Бостон". Фото: instagram.com/sviat_10/

Український баскетболіст Святослав Михайлюк продовжить кар'єру в НБА. "Юта Джаз" вирішила гарантувати його контракт на сезон-2025/2026.

Видання Sports Illustrated повідомило, що 28-річний захисник отримає 3,675 млн доларів.

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Раніше Святослав Михайлюк заробляв 3,5 млн у сезоні-2024/2025, а його контракт був частково гарантований. Керівництво клубу із Солт-Лейк-Сіті повинно було до 30 червня вибрати між Михайлюком та Джонні Джузенгом. У цьому випадку вибір припав на українця.

Святослав Михайлюк під час розминки. Фото: instagram.com/sviat_10/

Як Михайлюк провів минулий сезон

У сезоні-2024/2005 Святослав провів 38 матчів, з яких 13 у стартовому складі. Він у середньому набирав 8,8 очка, робив 2,4 підбирання та 2 передачі. Його точність із гри — 48%, включно з 34% триочкових і 80% штрафних.

Ці показники переконали тренерський штаб "Юти" в необхідності продовження співпраці. Джузенг покинув команду в статусі вільного агента.

Кар'єра та шлях Михайлюка

Святослав родом із Черкас, де починав у клубі "Черкаські мавпи". У 2014 році він поїхав до США, де успішно виступав за університет Канзасу. На драфті-2018 його обрали "Лейкерс", пізніше він грав за "Детройт", "Оклахому", "Торонто", "Нью-Йорк", "Шарлотт" та "Бостон".

Влітку 2024 року Михайлюк підписав чотирирічний контракт із "Ютою Джаз". Тепер — офіційне підтвердження: українець продовжить виступи в найсильнішій баскетбольній лізі світу.

Нагадаємо, Антон Царенко відмовився від оренди у відомому іспанському клубі заради перспективного варіанту розвитку кар'єри.

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