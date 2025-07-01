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Главная Спорт Михайлюк остался в НБА и получит прибавку к зарплате

Михайлюк остался в НБА и получит прибавку к зарплате

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 11:18
Михайлюк продолжит карьеру в НБА и заработаем огромные деньги
Святослав Михайлюк в матче за "Бостон". Фото: instagram.com/sviat_10/

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк продолжит карьеру в НБА. "Юта Джаз" решила гарантировать его контракт на сезон-2025/2026.

Издание Sports Illustrated сообщил, что 28-летний защитник получит 3,675 млн долларов.

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Ранее Святослав Михайлюк зарабатывал 3,5 млн в сезоне-2024/2025, а его контракт был частично гарантирован. Руководство клуба из Солт-Лейк-Сити должно было до 30 июня выбрать между Михайлюком и Джонни Джузенгом. В этом случае выбор пал на украинца.

Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк во время разминки. Фото: instagram.com/sviat_10/

Как Михайлюк провел прошлый сезон

В сезоне-2024/2005 Святослав провел 38 матчей, из которых 13 в стартовом составе. Он в среднем набирал 8,8 очка, делал 2,4 подбора и 2 передачи. Его точность с игры — 48%, включая 34% трехочковых и 80% штрафных.

Эти показатели убедили тренерский штаб "Юты" в необходимости продления сотрудничества. Джузенг покинул команду в статусе свободного агента.

Карьера и путь Михайлюка

Святослав родом из Черкасс, где начинал в клубе "Черкасские мавпы". В 2014 году он уехал в США, где успешно выступал за университет Канзаса. На драфте-2018 его выбрали "Лейкерс", позже он играл за "Детройт", "Оклахому", "Торонто", "Нью-Йорк", "Шарлотт" и "Бостон".

Летом 2024 года Михайлюк подписал четырехлетний контракт с "Ютой Джаз". Теперь — официальное подтверждение: украинец продолжит выступления в сильнейшей баскетбольной лиге мира. 

Напомним, Антон Царенко отказался от аренды в известном испанском клубе ради перспективного варианта развития карьеры. 

Российский футбол потерпел очередное фиаско после того, как бразильская звезда отказалась от переезда в Санкт-Петербург.  

Джорджина Родригес опубликовала кадры соблазнительной фотосессии и продемонстрировала, что находится в прекрасной форме. 

спорт Святослав Михайлюк Баскетбол НБА Бостон Сэлтикс
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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