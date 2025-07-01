Михайлюк продолжит карьеру в НБА и заработаем огромные деньги

Михайлюк остался в НБА и получит прибавку к зарплате
Украинский баскетболист Святослав Михайлюк продолжит карьеру в НБА. "Юта Джаз" решила гарантировать его контракт на сезон-2025/2026.
Издание Sports Illustrated сообщил, что 28-летний защитник получит 3,675 млн долларов.
Ранее Святослав Михайлюк зарабатывал 3,5 млн в сезоне-2024/2025, а его контракт был частично гарантирован. Руководство клуба из Солт-Лейк-Сити должно было до 30 июня выбрать между Михайлюком и Джонни Джузенгом. В этом случае выбор пал на украинца.
Как Михайлюк провел прошлый сезон
В сезоне-2024/2005 Святослав провел 38 матчей, из которых 13 в стартовом составе. Он в среднем набирал 8,8 очка, делал 2,4 подбора и 2 передачи. Его точность с игры — 48%, включая 34% трехочковых и 80% штрафных.
Эти показатели убедили тренерский штаб "Юты" в необходимости продления сотрудничества. Джузенг покинул команду в статусе свободного агента.
Карьера и путь Михайлюка
Святослав родом из Черкасс, где начинал в клубе "Черкасские мавпы". В 2014 году он уехал в США, где успешно выступал за университет Канзаса. На драфте-2018 его выбрали "Лейкерс", позже он играл за "Детройт", "Оклахому", "Торонто", "Нью-Йорк", "Шарлотт" и "Бостон".
Летом 2024 года Михайлюк подписал четырехлетний контракт с "Ютой Джаз". Теперь — официальное подтверждение: украинец продолжит выступления в сильнейшей баскетбольной лиге мира.
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