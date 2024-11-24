Михалик пояснив, коли Мудрик стане лідером збірної України

Михайло Мудрик на тренуванні. Фото: Reuters/Craig Brough

Колишній захисник збірної України Тарас Михалик пояснив, чому Михайло Мудрик не завжди виправдовує статус лідера національної команди. Експерт розповів, із чим пов'язані проблеми гравця "Челсі".

Михалик вважає, що Мудрик спроможний вирішити результат будь-якого матчу поодинці, повідомляє "Спорт-Експрес в Україні".

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Михайло Мудрик продовжує залишатися гравцем ротації у "Челсі" без шансів на вихід в основному складі на матчі Прем'єр-ліги. Українець грає у кубкових поєдинках і є одним із найкращих футболістів Ліги Конференцій.

Михайло Мудрик у матчі за "Челсі". Фото: Reuters/Peter Cziborra

Що гальмує прогрес Мудрика

Михалик вважає відсутність стабільної ігрової практики головною проблемою півзахисника "Челсі". Це позначається на виступі Мудрика у збірній України. Він може блискуче провести один поєдинок та "загубитися" на полі в наступному матчі.

"Моментами Мудрик грає дуже класно, а моментами пропадає. У нього немає стабільності. Якби він постійно грав у клубі, то у збірній йому було б легше. Але якби там не було, Мудрик є дуже талановитим футболістом", — пояснив Михалик.

У сезоні 2024/2025 Мудрик провів за "Челсі" 14 матчів у всіх сезонах, забив 2 голи та зробив 5 результативних передач.

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