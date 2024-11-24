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Михалик назвал качество, которое поможет Мудрику стать звездой

24 ноября 2024 14:15
Станислав Костюк - Редактор
Михалик объяснил, когда Мудрик станет лидером сборной Украины
Михаил Мудрик на тренировке. Фото: Reuters/Craig Brough
Станислав Костюк - Редактор

Бывший защитник сборной Украины Тарас Михалик объяснил, почему Михаил Мудрик не всегда оправдывает статус лидера национальной команды. Эксперт объяснил, с чем связаны проблемы игрока "Челси". 

Михалик считает, что Мудрик в состоянии решить исход любого матча в одиночку, сообщает "Спорт-Экспресс в Украине". 

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Михаил Мудрик продолжает оставаться игроком ротации в "Челси" без шансов на выход в основном составе на матчи Премьер-лиги. Украинец играет в кубковых поединках и является одним из лучших футболистов Лиги Конференций. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик в матче за "Челси". Фото: Reuters/Peter Cziborra

Что тормозит прогресс Мудрика 

Михалик считает отсутствие стабильной игровой практики главной проблемой полузащитника "Челси". Это сказывается на выступлении Мудрика в сборной Украины. Он может блестяще провести один поединок и "потеряться" на поле в следующем матче. 

"Моментами Мудрик играет очень классно, а моментами пропадает. У него нет стабильности. Если бы он постоянно играл в клубе, то в сборной ему было бы легче. Но если бы там ни было, Мудрик является очень талантливым футболистом", — объяснил Михалик. 

В сезоне 2024/2025 Мудрик провел за "Челси" 14 матчей во всех сезонах, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач. 

Напомним, Руслан Ротань рассказал о трансфере Ивана Калюжного из "Александрии". 

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