Михалик объяснил, когда Мудрик станет лидером сборной Украины

Михалик назвал качество, которое поможет Мудрику стать звездой
Бывший защитник сборной Украины Тарас Михалик объяснил, почему Михаил Мудрик не всегда оправдывает статус лидера национальной команды. Эксперт объяснил, с чем связаны проблемы игрока "Челси".
Михалик считает, что Мудрик в состоянии решить исход любого матча в одиночку, сообщает "Спорт-Экспресс в Украине".
Михаил Мудрик продолжает оставаться игроком ротации в "Челси" без шансов на выход в основном составе на матчи Премьер-лиги. Украинец играет в кубковых поединках и является одним из лучших футболистов Лиги Конференций.
Что тормозит прогресс Мудрика
Михалик считает отсутствие стабильной игровой практики главной проблемой полузащитника "Челси". Это сказывается на выступлении Мудрика в сборной Украины. Он может блестяще провести один поединок и "потеряться" на поле в следующем матче.
"Моментами Мудрик играет очень классно, а моментами пропадает. У него нет стабильности. Если бы он постоянно играл в клубе, то в сборной ему было бы легче. Но если бы там ни было, Мудрик является очень талантливым футболистом", — объяснил Михалик.
В сезоне 2024/2025 Мудрик провел за "Челси" 14 матчей во всех сезонах, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.
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