Михалик объяснил, когда Мудрик станет лидером сборной Украины

Михаил Мудрик на тренировке. Фото: Reuters/Craig Brough

Бывший защитник сборной Украины Тарас Михалик объяснил, почему Михаил Мудрик не всегда оправдывает статус лидера национальной команды. Эксперт объяснил, с чем связаны проблемы игрока "Челси".

Михалик считает, что Мудрик в состоянии решить исход любого матча в одиночку, сообщает "Спорт-Экспресс в Украине".

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Михаил Мудрик в матче за "Челси". Фото: Reuters/Peter Cziborra

Что тормозит прогресс Мудрика

Михалик считает отсутствие стабильной игровой практики главной проблемой полузащитника "Челси". Это сказывается на выступлении Мудрика в сборной Украины. Он может блестяще провести один поединок и "потеряться" на поле в следующем матче.

"Моментами Мудрик играет очень классно, а моментами пропадает. У него нет стабильности. Если бы он постоянно играл в клубе, то в сборной ему было бы легче. Но если бы там ни было, Мудрик является очень талантливым футболистом", — объяснил Михалик.

В сезоне 2024/2025 Мудрик провел за "Челси" 14 матчей во всех сезонах, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

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