Миколенко відповів, чи зможе Усик перемогти у Фʼюрі

Віталій Миколенко. Фото: instagram.com/mikola_16

Футбольний клуб "Евертон" провів бліцопитування серед гравців та спитав, хто стане переможцем бою Усик Фʼюрі 2. Українець Віталій Миколенко долучився до опитування та висловився щодо майбутнього бою.

Відповідне відео зʼявилось на офіційних сторінках клубу.

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Футболісти "Евертона" відверто поділились думками про майбутній реванш між українцем та британцем. Захисник клубу Віталій Миколенко твердо заявив, що переможе Усик.

Думки гравців дещо розділились, одні прогнозують, що у поєдинку виграє Усик, інші переконані — переможцем стане Фʼюрі.

Джейк О'Браєн: "Я думаю, Усик. Виходячи з останнього бою, він виглядає добре".

Асмир Бегович: "Сподіваюся, що це буде хороший бій. Я ставлю на перемогу Усика нокаутом в 10-му раунді".

Віталій Миколенко: "Усик. Серйозно".

Джордан Пікфорд: "Ф'юрі переможе нокаутом".

З десяти гравців клубу шість вважають, що переможе Усик, інші чотири впевнені у перемозі британця.

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