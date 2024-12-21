Миколенко ответил, сможет ли Усик победить у Фьюри

Миколенко ответил, сможет ли Усик одолеть Фьюри
Футбольный клуб "Эвертон" провел блицопросы среди игроков и спросил, кто станет победителем боя Усик Фьюри 2. Украинец Виталий Миколенко присоединился к опросу и высказался по поводу предстоящего боя.
Соответствующее видео появилось на официальных страницах клуба.
Кто победит в бою Усик — Фьюри
Футболисты "Эвертона" откровенно поделились мнениями о предстоящем реванше между украинцем и британцем. Защитник клуба Виталий Миколенко заявил, что победит Усик.
Мнения игроков несколько разделились, одни прогнозируют, что в поединке выиграет Усик, другие уверены — победителем станет Фьюри.
Джейк О'Брайен: "Я думаю, Усик. Исходя из последнего боя, он выглядит хорошо".
Асмир Бегович: "Надеюсь, что это будет хорошее сражение. Я ставлю на победу Усика нокаутом в 10-м раунде".
Виталий Миколенко: "Усик. Серьезно".
Джордан Пикфорд: "Фьюри победит нокаутом"
Из десяти игроков клуба шесть считают, что победит Усик, остальные четыре уверены в победе британца.
Бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри пройдет сегодня в Саудовской Аравии – его можно будет смотреть онлайн.
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