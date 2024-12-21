Миколенко ответил, сможет ли Усик победить у Фьюри

Виталий Миколенко. Фото: instagram.com/mikola_16

Футбольный клуб "Эвертон" провел блицопросы среди игроков и спросил, кто станет победителем боя Усик Фьюри 2. Украинец Виталий Миколенко присоединился к опросу и высказался по поводу предстоящего боя.

Соответствующее видео появилось на официальных страницах клуба.

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Футболисты "Эвертона" откровенно поделились мнениями о предстоящем реванше между украинцем и британцем. Защитник клуба Виталий Миколенко заявил, что победит Усик.

Мнения игроков несколько разделились, одни прогнозируют, что в поединке выиграет Усик, другие уверены — победителем станет Фьюри.

Джейк О'Брайен: "Я думаю, Усик. Исходя из последнего боя, он выглядит хорошо".

Асмир Бегович: "Надеюсь, что это будет хорошее сражение. Я ставлю на победу Усика нокаутом в 10-м раунде".

Виталий Миколенко: "Усик. Серьезно".

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Из десяти игроков клуба шесть считают, что победит Усик, остальные четыре уверены в победе британца.

Бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри пройдет сегодня в Саудовской Аравии – его можно будет смотреть онлайн.

Напомним, бой Усик Фьюри будет судить система с искусственным интеллектом – все детали.

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