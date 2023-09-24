Миколенко вийшов у старті "Евертона" в другому матчі підряд: клуб вперше переміг

Гравці "Евертона" святкують. Фото: "Евертон"

У восьмому турі Англійської прем’єр-ліги "Евертон" грав на виїзді проти "Брентфорда". З перших хвилин за гостей грав лівий захисник збірної України Віталій Миколенко.

"Евертону" вдалося здобути першу перемогу в сезоні, здолавши "Брентфорд" з рахунком 3:1, повідомив портал Новини.LIVE.

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Миколенко на початку сезону втратив місце у стартовому складу команди, але після матчів збірних, під час яких Віталій добре зіграв з Англією та Італією, він повернувся в старт у грі з "Арсеналом". Завдяки українцю "каноніри" перемогли лише з різницею в один м’яч — 1:0.

Миколенко зміг стабілізувати оборону

Матч з "Брентфордом" став для Миколенка другим в стартовому складі з початку сезона. Українець відіграв весь матч, за які зробив 69 дотиків до м’яча, 25 із 33 точних пасів, 1 удар в площину воріт, 2 успішні спроби дриблінгу, один неточний навіс, 6 із 12 виграних єдиноборств, 15 втрат, чотири виноси м’яча, одне перехоплення та два відбори.

У першому таймі команди обмінялися голами Дукуре та Єнсена. В другій половині матчв Тарковські та Калверт-Льюїс оформили для "Евертона" "впевнену" за цифрами на табло перемогу.

У турнірній таблиці "Евертон" набрав чотири очки та вибрався із зони вильоту.

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