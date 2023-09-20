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В клубе известного украинского легионера сменился главный тренер

20 сентября 2023 06:45
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Агабекян Карен
редактор
В клубе известного украинского легионера сменился главный тренер
Новый главный тренер Аурелио Андреаццоли. Фото: SempreInter.com
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Агабекян Карен
редактор

Итальянский "Эмполи" не лучшим образом начал сезон в Серии А. Поэтому руководство клуба приняло решение об изменении на тренерском мостике.

Главный тренер "Эмполи" Паоло Дзанетти покинул свою должность, сообщили в клубе.

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Отметим, что летом в "Эмполи" перешел украинский центральный полузащитник Виктор Коваленко, который ранее играл в Италии за "Атланту" и "Сиену".

Клуб получил нового главного тренера

Итальянский "Эмполи" сообщил о назначении на должность главного тренера Аурелио Андреаццоли.

69-летний Андреаццоли ранее работал с "Эмполи" в 2017-2022 годах.

Источники в клубе отметили, что на должность главного тренера также рассматривался Марко Джампаоло.

При руководстве Дзанетти "Эмполи" со старта сезона потерпел четыре поражения с разницей мячей 0-12.

Отметим, что отставка Дзанетти стала первой в нынешнем сезоне Серии А.

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