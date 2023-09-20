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У клубі відомого українського легіонера змінився головний тренер

20 вересня 2023 06:45
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Агабекян Карен
редактор
У клубі відомого українського легіонера змінився головний тренер
Новий головний тренер Ауреліо Андреаццолі. Фото: SempreInter.com
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Італійський "Емполі" не найкраще розпочав сезон у Серії А. Тому керівництво клубу прийняло рішення про зміну на тренерському містку.

Головний тренер "Емполі" Паоло Дзанетті залишив свою посаду, повідомили у клубі.

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Зазначимо, що влітку в "Емполі" перейшов український центральний півзахисник Віктор Коваленко, який раніше грав в Італії за "Атланту" та "Сієну".

Клуб отримав нового головного тренера

Італійський "Емполі" повідомив про призначення на посаду головного тренера Ауреліо Андреаццолі.

69-річний Андреаццолі раніше працював з "Емполі" у 2017-2022 роках.

Джерела у клубі зазначили, що на посаду головного тренера також розглядався Марко Джампаоло.

За керівництва Дзанетті "Емполі" зі старту сезону зазнав чотирьох поразок з різницею м'ячів 0-12.

Зазначимо, що відставка Дзанетті стала першою у нинішньому сезоні Серії А.

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