Миколенко вышел в старте "Эвертона" во втором матче кряду: клуб впервые победил

Игроки "Эвертона" празднуют. Фото: "Эвертон"

В восьмом туре Английской премьер-лиги "Эвертон" играл на выезде против "Брентфорда". С первых минут за гостей играл левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко.

"Эвертону" удалось одержать первую победу в сезоне, победив "Брентфорд" со счетом 3:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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Миколенко в начале сезона потерял место в стартовом составе команды, но после матчей сборных, во время которых Виталий хорошо сыграл с Англией и Италией, он вернулся в старт в игре с "Арсеналом". Благодаря украинцу "канониры" победили только с разницей в один мяч — 1:0.

Миколенко смог стабилизировать оборону

Матч с "Брентфордом" стал для Миколенко вторым в стартовом составе с начала сезона. Украинец отыграл весь матч, за которые сделал 69 касаний мяча, 25 из 33 точных пасов, 1 удар в створ ворот, 2 успешные попытки дриблинга, один неточный навес, 6 из 12 выигранных единоборств, 15 потерь, четыре выноса мяча, один перехват и два отбора.

В первом тайме команды обменялись голами Дукуре и Йенсена. Во второй половине матчей Тарковски и Калверт-Льюис оформили для "Эвертона" "уверенную" по цифрам победу на табло.

В турнирной таблице "Эвертон" набрал четыре очка и выбрался из зоны вылета.

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