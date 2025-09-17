Відео
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана — деталі
Миколенко вже взимку може опинитися в топклубі

Миколенко вже взимку може опинитися в топклубі

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 10:47
Інтер може взимку підписати футболіста збірної України
Віталій Миколенко на розминці. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Український захисник англійського "Евертона" Віталій Миколенко влітку опинився у сфері інтересів одного з грандів європейського футболу. До трансферу проявляв активність міланський "Інтер".

Представники італійського клубу зв'язувалися з керівництвом "Евертона" з приводу можливого переходу, повідомив журналіст Ігор Циганик.

Попри інтерес з боку "Інтера", англійці не захотіли відпускати свого гравця, який закріпився у стартовому складі. Віталій Миколенко продовжує залишатися ключовою фігурою в обороні "Евертона". Ліверпульський клуб розраховує на нього в поточному сезоні АПЛ і вважав за краще зберегти українця, попри інтерес з боку інших команд.

Виталий Миколенко
Віталій Миколенко під час матчу. Фото: Reuters/David Klein

Миколенко взимку змінити клуб

Контракт футболіста з "Евертоном" розрахований до літа 2026 року. На трансферному ринку його вартість оцінюють у 28 млн євро, що робить захисника одним із найдорожчих українців в Англії.

Майбутнє Миколенка в клубі залишається відкритим, оскільки "Інтер" може повернутися до цієї теми наступного року, якщо "Евертон" все ж вирішить заробити на його продажу.

спорт футбол Евертон Футбол трансфери Віталій Миколенко Інтер
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
