Главная Спорт Миколенко уже зимой может оказаться в топ-клубе

Миколенко уже зимой может оказаться в топ-клубе

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 10:47
Интер может зимой подписать футболиста сборной Украины
Виталий Миколенко на разминке. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Украинский защитник английского "Эвертона" Виталий Миколенко летом оказался в сфере интересов одного из грандов европейского футбола. К трансферу проявлял активность миланский "Интер".

Представители итальянского клуба связывались с руководством "Эвертона" по поводу возможного перехода, сообщил журналист Игорь Цыганык.

Читайте также:

Несмотря на интерес со стороны "Интера", англичане не захотели отпускать своего игрока, который закрепился в стартовом составе. Виталий Миколенко продолжает оставаться ключевой фигурой в обороне "Эвертона". Ливерпульский клуб рассчитывает на него в текущем сезоне АПЛ и предпочел сохранить украинца, несмотря на интерес со стороны других команд. 

Виталий Миколенко
Виталий Миколенко во время матча. Фото: Reuters/David Klein

Миколенко зимой сменить клуб

Контракт футболиста с "Эвертоном" рассчитан до лета 2026 года. На трансферном рынке его стоимость оценивается в 28 млн евро, что делает защитника одним из самых дорогих украинцев в Англии.

Будущее Миколенко в клубе остается открытым, так как "Интер" может вернуться к этой теме в следующем году, если "Эвертон" все же решит заработать на его продаже.

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
