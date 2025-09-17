Интер может зимой подписать футболиста сборной Украины

Миколенко уже зимой может оказаться в топ-клубе
Украинский защитник английского "Эвертона" Виталий Миколенко летом оказался в сфере интересов одного из грандов европейского футбола. К трансферу проявлял активность миланский "Интер".
Представители итальянского клуба связывались с руководством "Эвертона" по поводу возможного перехода, сообщил журналист Игорь Цыганык.
Несмотря на интерес со стороны "Интера", англичане не захотели отпускать своего игрока, который закрепился в стартовом составе. Виталий Миколенко продолжает оставаться ключевой фигурой в обороне "Эвертона". Ливерпульский клуб рассчитывает на него в текущем сезоне АПЛ и предпочел сохранить украинца, несмотря на интерес со стороны других команд.
Миколенко зимой сменить клуб
Контракт футболиста с "Эвертоном" рассчитан до лета 2026 года. На трансферном рынке его стоимость оценивается в 28 млн евро, что делает защитника одним из самых дорогих украинцев в Англии.
Будущее Миколенко в клубе остается открытым, так как "Интер" может вернуться к этой теме в следующем году, если "Эвертон" все же решит заработать на его продаже.
