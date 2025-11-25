Миколенко показав, як Евертон відсвяткував перемогу над МЮ

Віталій Миколенко на полі. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Український захисник англійського "Евертона" Віталій Миколенко допоміг своїй команді обіграти "Манчестер Юнайтед". Після цього "іриски" наблизилися до "червоних дияволів" у турнірній таблиці.

Після поєдинку лідер "Евертона" Джек Гріліш на своїй сторінці в Instagram опублікував фото, на якому є і Віталій Миколенко.

У рамках 12 туру англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Юнайтед" програв удома "Евертону". Єдиний гол на 29-й хвилині забив Кірнан Дьюзбері-Голл.

Віталій Миколенко (ліворуч) бореться із суперником. Фото: Reuters/Phil Noble

З початку першого тайму "іриски" грали в меншості. Футболісти команди гостей Майкл Кін та Ідріса Гейє на 12-й хвилині почали з'ясовувати стосунки на полі, після чого сенегалець дав англійцю ляпаса і був вилучений з поля.

Як зіграв українець

Віталій Миколенко провів на полі весь матч без замін та отримав високий бал 7,0 від статистичного порталу WhoScored. Після фінального свистка футболісти "Евертона" відсвяткували перемогу просто в роздягальні "Олд Траффорд". Джек Гріліш опублікував фотографію, на якій також опинився й український захисник.

Джек Гріліш із Віталієм Миколенком та Джейком О'Браєном. Фото: instagram.com/jackgrealish/

За підсумками 12 турів "Евертон" набрав 18 очок — стільки ж, як і "МЮ". Команда з Ліверпуля посідає 11 місце в турнірній таблиці, і в наступному матчі зустрінеться вдома з "Ньюкаслом".

