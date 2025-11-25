Відео
Головна Спорт Миколенко здивував фотографією з роздягальні Евертона

Миколенко здивував фотографією з роздягальні Евертона

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 14:38
Оновлено: 14:37
Миколенко показав, як Евертон відсвяткував перемогу над МЮ
Віталій Миколенко на полі. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Український захисник англійського "Евертона" Віталій Миколенко допоміг своїй команді обіграти "Манчестер Юнайтед". Після цього "іриски" наблизилися до "червоних дияволів" у турнірній таблиці.

Після поєдинку лідер "Евертона" Джек Гріліш на своїй сторінці в Instagram опублікував фото, на якому є і Віталій Миколенко.

Читайте також:

У рамках 12 туру англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Юнайтед" програв удома "Евертону". Єдиний гол на 29-й хвилині забив Кірнан Дьюзбері-Голл.

Виталий Миколенко
Віталій Миколенко (ліворуч) бореться із суперником. Фото: Reuters/Phil Noble

З початку першого тайму "іриски" грали в меншості. Футболісти команди гостей Майкл Кін та Ідріса Гейє на 12-й хвилині почали з'ясовувати стосунки на полі, після чого сенегалець дав англійцю ляпаса і був вилучений з поля.

Як зіграв українець

Віталій Миколенко провів на полі весь матч без замін та отримав високий бал 7,0 від статистичного порталу WhoScored. Після фінального свистка футболісти "Евертона" відсвяткували перемогу просто в роздягальні "Олд Траффорд". Джек Гріліш опублікував фотографію, на якій також опинився й український захисник.

Джек Грилиш
Джек Гріліш із Віталієм Миколенком та Джейком О'Браєном. Фото: instagram.com/jackgrealish/

За підсумками 12 турів "Евертон" набрав 18 очок — стільки ж, як і "МЮ". Команда з Ліверпуля посідає 11 місце в турнірній таблиці, і в наступному матчі зустрінеться вдома з "Ньюкаслом".

Нагадаємо, голкіпер французького "ПСЖ" Матвій Сафонов отримав пропозицію про трансфер і вже дав відповідь.

Андрій Шевченко поділився думкою про місце проведення наступних матчів збірної України.

Денис Бойко розкритикував футболістів "Динамо" та пояснив, чому київська команда часто програє.

футбол Манчестер Юнайтед Евертон Віталій Миколенко Джек Гріліш АПЛ
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
