Миколенко показал, как Эвертон отпраздновал победу над МЮ

Виталий Миколенко на поле. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Украинский защитник английского "Эвертона" Виталий Миколенко помог своей команде обыграть "Манчестер Юнайтед". После этого "ириски" приблизились к "красным дьяволам" в турнирной таблице.

После поединка лидер "Эвертона" Джек Грилиш на своей странице в Instagram опубликовал фото, на котором есть и Виталий Миколенко.

В рамках 12 тура английской Премьер-лиге "Манчестер Юнайтед" проиграл дома "Эвертону". Единственный гол на 29-й минуте забил Кирнан Дьюзбери-Холл.

Виталий Миколенко (слева) борется с соперником. Фото: Reuters/Phil Noble

С начала первого тайма "ириски" играли в меньшинстве. Футболисты команды гостей Майкл Кин и Идриса Гейе на 12-й минуте начали выяснять отношения на поле, после чего сенегалец дал англичанину пощечину и был удален с поля.

Как сыграл украинец

Виталий Миколенко провел на поле весь матч без замен и получил высокий балл 7,0 от статистического портала WhoScored. После финального свистка футболисты "Эвертона" отпраздновали победу прямо в раздевалке "Олд Траффорд". Джек Грилиш опубликовал фотографию, на которой также оказался и украинский защитник.

Джек Грилиш с Виталием Миколенко и Джейком О’Брайеном. Фото: instagram.com/jackgrealish/

По итогам 12 туров "Эвертон" набрал 18 очков — столько же, как и "МЮ". Команда из Ливерпуля занимает 11 место в турнирной таблице, и в следующем матче встретится дома с "Ньюкаслом".

