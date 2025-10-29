Відео
Мілевський чекає на падіння рекорду в матчі Динамо з Шахтарем

Дата публікації: 29 жовтня 2025 15:53
Оновлено: 15:52
Мілевський назвав гравця Динамо, який має принести перемогу над Шахтарем
Артем Мілевський під час інтерв'ю. Кадр із відео

Київське "Динамо" прийме володаря Кубка України-2025 донецький "Шахтар" уже в 1/8 нинішнього розіграшу турніру. Більшість експертів вважають "гірників" фаворитами майбутнього матчу.

Ексфорвард "Динамо" Артем Мілевський не згоден із цією оцінкою, про що повідомив на своїй сторінці в Instagram.

У середу, 29 жовтня, київське "Динамо" проведе один із найпринциповіших матчів сезону. Поєдинок із "Шахтарем" визначить одного з чвертьфіналістів Кубка України.

Андрей Ярмоленко
Андрій Ярмоленко на полі. Фото: УНІАН

Особлива увага напередодні дербі прикута до Андрія Ярмоленка, для якого цей матч може стати історичним. Якщо капітан "Динамо" зуміє відзначитися, він наздожене Артема Мілевського за кількістю голів, забитих у "Класичному" протистоянні.

Наразі у Ярмоленка сім м'ячів у ворота "Шахтаря", і ще один гол дасть йому змогу зрівнятися з Мілевським, який тривалий час залишався одним із найрезультативніших гравців в історії цього дербі.

Що Мілевський сказав перед матчем

Колишній форвард "Динамо" зазначив, що слідкуватиме за грою та бажає нинішньому капітану удачі. За словами Мілевського, цей матч важливий не тільки з турнірного погляду, а й з емоційної.

"Бажаю Андрію Ярмоленку забити та зрівнятися зі мною за голами в дербі. Це знакова гра, яка завжди викликає особливі емоції. Нехай переможе "Динамо" та порадує своїх уболівальників", — заявив Мілевський.

футбол ФК Шахтар Артем Мілевський Динамо Андрій Ярмоленко Кубок України
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
