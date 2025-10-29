Мілевський назвав гравця Динамо, який має принести перемогу над Шахтарем

Мілевський чекає на падіння рекорду в матчі Динамо з Шахтарем
Київське "Динамо" прийме володаря Кубка України-2025 донецький "Шахтар" уже в 1/8 нинішнього розіграшу турніру. Більшість експертів вважають "гірників" фаворитами майбутнього матчу.
Ексфорвард "Динамо" Артем Мілевський не згоден із цією оцінкою, про що повідомив на своїй сторінці в Instagram.
У середу, 29 жовтня, київське "Динамо" проведе один із найпринциповіших матчів сезону. Поєдинок із "Шахтарем" визначить одного з чвертьфіналістів Кубка України.
Особлива увага напередодні дербі прикута до Андрія Ярмоленка, для якого цей матч може стати історичним. Якщо капітан "Динамо" зуміє відзначитися, він наздожене Артема Мілевського за кількістю голів, забитих у "Класичному" протистоянні.
Наразі у Ярмоленка сім м'ячів у ворота "Шахтаря", і ще один гол дасть йому змогу зрівнятися з Мілевським, який тривалий час залишався одним із найрезультативніших гравців в історії цього дербі.
Що Мілевський сказав перед матчем
Колишній форвард "Динамо" зазначив, що слідкуватиме за грою та бажає нинішньому капітану удачі. За словами Мілевського, цей матч важливий не тільки з турнірного погляду, а й з емоційної.
"Бажаю Андрію Ярмоленку забити та зрівнятися зі мною за голами в дербі. Це знакова гра, яка завжди викликає особливі емоції. Нехай переможе "Динамо" та порадує своїх уболівальників", — заявив Мілевський.
