Видео

Милевский ждет падение рекорда в матче Динамо с Шахтером

Милевский ждет падение рекорда в матче Динамо с Шахтером

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 15:53
обновлено: 15:52
Милевский назвал игрока Динамо, который должен принести победу над Шахтером
Артем Милевский во время интервью. Кадр из видео

Киевское "Динамо" примет обладателя Кубка Украины-2025 донецкий "Шахтер" уже в 1/8 нынешнего розыгрыша турнира. Большинство экспертов считают "горняков" фаворитами предстоящего матча. 

Экс-форвард "Динамо" Артем Милевский не согласен с этой оценкой, о чем сообщил на своей странице в Instagram

Читайте также:

В среду, 29 октября, киевское "Динамо" проведет один из самых принципиальных матчей сезона. Поединок с "Шахтером" определит одного из четвертьфиналистов Кубка Украины.  

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко на поле. Фото: УНИАН

Особое внимание в преддверии дерби приковано к Андрею Ярмоленко, для которого этот матч может стать историческим. Если капитан "Динамо" сумеет отличиться, он догонит Артема Милевского по количеству голов, забитых в "Классическом" противостоянии.

На данный момент у Ярмоленко семь мячей в ворота "Шахтера", и еще один гол позволит ему сравняться с Милевским, который долгое время оставался одним из самых результативных игроков в истории этого дерби. 

Что Милевский сказал перед матчем 

Бывший форвард "Динамо" отметил, что будет следить за игрой и желает нынешнему капитану удачи. По словам Милевского, этот матч важен не только с турнирной точки зрения, но и с эмоциональной. 

"Желаю Андрею Ярмоленко забить и сравняться со мной по голам в дерби. Это знаковая игра, которая всегда вызывает особые эмоции. Пусть победит "Динамо" и порадует своих болельщиков", — заявил Милевский. 

футбол ФК Шахтер Артем Милевский Динамо Андрей Ярмоленко Кубок Украины
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
