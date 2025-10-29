Милевский назвал игрока Динамо, который должен принести победу над Шахтером

Артем Милевский во время интервью. Кадр из видео

Киевское "Динамо" примет обладателя Кубка Украины-2025 донецкий "Шахтер" уже в 1/8 нынешнего розыгрыша турнира. Большинство экспертов считают "горняков" фаворитами предстоящего матча.

Экс-форвард "Динамо" Артем Милевский не согласен с этой оценкой, о чем сообщил на своей странице в Instagram.

В среду, 29 октября, киевское "Динамо" проведет один из самых принципиальных матчей сезона. Поединок с "Шахтером" определит одного из четвертьфиналистов Кубка Украины.

Андрей Ярмоленко на поле. Фото: УНИАН

Особое внимание в преддверии дерби приковано к Андрею Ярмоленко, для которого этот матч может стать историческим. Если капитан "Динамо" сумеет отличиться, он догонит Артема Милевского по количеству голов, забитых в "Классическом" противостоянии.

На данный момент у Ярмоленко семь мячей в ворота "Шахтера", и еще один гол позволит ему сравняться с Милевским, который долгое время оставался одним из самых результативных игроков в истории этого дерби.

Что Милевский сказал перед матчем

Бывший форвард "Динамо" отметил, что будет следить за игрой и желает нынешнему капитану удачи. По словам Милевского, этот матч важен не только с турнирной точки зрения, но и с эмоциональной.

"Желаю Андрею Ярмоленко забить и сравняться со мной по голам в дерби. Это знаковая игра, которая всегда вызывает особые эмоции. Пусть победит "Динамо" и порадует своих болельщиков", — заявил Милевский.

