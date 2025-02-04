Мілевський розкритикував Суркіса через ситуацію з Бражком

Мілевський дав несподівану пораду Динамо з приводу Бражка
Колишній форвард київського "Динамо" Артем Мілевський відреагував на зрив переговорів щодо трансферу Володимира Бражка. Молодий футболіст міг перейти в англійський "Вулвергемптон".
Мілевський порадив "Динамо" відпустити гравця, про що написав на своїй сторінці в соціальній мережі.
Півзахисник київського "Динамо" Володимир Бражко залишиться в українському клубі щонайменше до кінця нинішнього сезону. Президент клубу Ігор Суркіс заявив, що не прийняв пропозицію англійського "Вулвергемптона" щодо гравця через те, що розраховує на Бражка в боротьбі за чемпіонський титул УПЛ. Не виключено, що влітку Володимир зможе змінити клубну прописку, якщо умови пропозиції задовольнять Суркіса.
Що Мілевський сказав про Бражка
Ексфорвард "біло-синіх" вважає, що молодого хавбека треба було відпускати, якщо за нього пропонували 20 млн євро. Мілевський навів у приклад хорватські клуби, які продають своїх вихованців за 6 або 7 млн євро, якщо отримують такі пропозиції. На місце футболістів, які йдуть із команд, клуби беруть випускників своїх академій.
Мілевський упевнений, що молодим футболістам необхідний стимул для подальшого розвитку. Ним може стати трансфер у закордонний клуб. При цьому Артем не сумнівається, що в "Динамо" є, кому замінити Бражка.
"У нас нормальні гравці в молодіжній команді. Відпускайте хлопця. Що ви чекаєте? Це ж добре, коли люди грають у Європі, в АПЛ", — заявив Мілевський.
Нагадаємо, "Динамо" може продати в турецький "Трабзонспор" іншого свого вихованця.
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