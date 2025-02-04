Мілевський розкритикував Суркіса через ситуацію з Бражком

Артем Мілевський у роздягальні. Фото: скриншот YouTube

Колишній форвард київського "Динамо" Артем Мілевський відреагував на зрив переговорів щодо трансферу Володимира Бражка. Молодий футболіст міг перейти в англійський "Вулвергемптон".

Мілевський порадив "Динамо" відпустити гравця, про що написав на своїй сторінці в соціальній мережі.

Читайте також:

Півзахисник київського "Динамо" Володимир Бражко залишиться в українському клубі щонайменше до кінця нинішнього сезону. Президент клубу Ігор Суркіс заявив, що не прийняв пропозицію англійського "Вулвергемптона" щодо гравця через те, що розраховує на Бражка в боротьбі за чемпіонський титул УПЛ. Не виключено, що влітку Володимир зможе змінити клубну прописку, якщо умови пропозиції задовольнять Суркіса.

Володимир Бражко перед матчем. Фото: пресслужба "Динамо"

Що Мілевський сказав про Бражка

Ексфорвард "біло-синіх" вважає, що молодого хавбека треба було відпускати, якщо за нього пропонували 20 млн євро. Мілевський навів у приклад хорватські клуби, які продають своїх вихованців за 6 або 7 млн євро, якщо отримують такі пропозиції. На місце футболістів, які йдуть із команд, клуби беруть випускників своїх академій.

Володимир Бражко під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

Мілевський упевнений, що молодим футболістам необхідний стимул для подальшого розвитку. Ним може стати трансфер у закордонний клуб. При цьому Артем не сумнівається, що в "Динамо" є, кому замінити Бражка.

"У нас нормальні гравці в молодіжній команді. Відпускайте хлопця. Що ви чекаєте? Це ж добре, коли люди грають у Європі, в АПЛ", — заявив Мілевський.

Нагадаємо, "Динамо" може продати в турецький "Трабзонспор" іншого свого вихованця.

Михайло Мудрик може бути надовго дискваліфікований - у лютому стане відомий результат повторної проби футболіста на допінг.

Форвард збірної України Артем Довбик опинився під шквалом критики італійських журналістів через гру в останніх матчах.

Захисник "Шахтаря" Микола Матвієнко чесно зізнався, чи хоче він переходити у відомий французький клуб.