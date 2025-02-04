Милевский раскритиковал Суркиса из-за ситуации с Бражко

Милевский дал неожиданный совет Динамо по поводу Бражко
Бывший форвард киевского "Динамо" Артем Милевский отреагировал на срыв переговоров по трансферу Владимира Бражко. Молодой футболист мог перейти в английский "Вулверхэмптон".
Милевский посоветовал "Динамо" отпустить игрока, о чем написал на своей странице в социальной сети.
Полузащитник киевского "Динамо" Владимир Бражко останется в украинском клубе как минимум до конца нынешнего сезона. Президент клуба Игорь Суркис заявил, что не принял предложение английского "Вулверхэмптона" по игроку из-за того, что рассчитывает на Бражко в борьбе за чемпионский титул УПЛ. Не исключено, что летом Владимир сможет сменить клубную прописку, если условия предложения удовлетворят Суркиса.
Что Милевский сказал о Бражко
Экс-форвард "бело-синих" считает, что молодого хавбека надо было отпускать, если за него предлагали 20 млн евро. Милевский привел в пример хорватские клубы, которые продают своих воспитанников по 6 или 7 млн евро, если получают такие предложения. На место футболистов, которые уходят из команд, клубы берут выпускников своих академий.
Милевский уверен, что молодым футболистам необходим стимул для дальнейшего развития. Им может стать трансфер в зарубежный клуб. При этом Артем не сомневается, что в "Динамо" есть, кому заменить Бражко.
"У нас нормальные игроки в молодежной команде. Отпускайте парня. Что вы ждете? Это же хорошо, когда люди играют в Европе, в АПЛ", — заявил Милевский.
Напомним, "Динамо" может продать в турецкий "Трабзонспор" другого своего воспитанника.
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