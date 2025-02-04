Милевский раскритиковал Суркиса из-за ситуации с Бражко

Артем Милевский в раздевалке. Фото: скриншот YouTube

Бывший форвард киевского "Динамо" Артем Милевский отреагировал на срыв переговоров по трансферу Владимира Бражко. Молодой футболист мог перейти в английский "Вулверхэмптон".

Милевский посоветовал "Динамо" отпустить игрока, о чем написал на своей странице в социальной сети.

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Полузащитник киевского "Динамо" Владимир Бражко останется в украинском клубе как минимум до конца нынешнего сезона. Президент клуба Игорь Суркис заявил, что не принял предложение английского "Вулверхэмптона" по игроку из-за того, что рассчитывает на Бражко в борьбе за чемпионский титул УПЛ. Не исключено, что летом Владимир сможет сменить клубную прописку, если условия предложения удовлетворят Суркиса.

Владимир Бражко перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что Милевский сказал о Бражко

Экс-форвард "бело-синих" считает, что молодого хавбека надо было отпускать, если за него предлагали 20 млн евро. Милевский привел в пример хорватские клубы, которые продают своих воспитанников по 6 или 7 млн евро, если получают такие предложения. На место футболистов, которые уходят из команд, клубы берут выпускников своих академий.

Владимир Бражко во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Милевский уверен, что молодым футболистам необходим стимул для дальнейшего развития. Им может стать трансфер в зарубежный клуб. При этом Артем не сомневается, что в "Динамо" есть, кому заменить Бражко.

"У нас нормальные игроки в молодежной команде. Отпускайте парня. Что вы ждете? Это же хорошо, когда люди играют в Европе, в АПЛ", — заявил Милевский.

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