Мілевський попередив Калюжного про серйозну проблему

Артем Мілевський у 2024 році. Фото: instagram.com/timi1010/

Колишній футболіст збірної України Артем Мілевський поділився думкою про гру новачка національної команди. Експерт закликав уболівальників не впадати в ейфорію від виступу Івана Калюжного.

Мілевський не очікував побачити таке різке зростання популярності Калюжного, про що повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Іван Калюжний (у центрі) у матчі за збірну України. Фото: instagram.com/kaliuzhnyi_vanya/

Що Мілевський сказав про дебютанта

Ексфорвард "Динамо" поспішив заспокоїти вболівальників та закликав їх не робити поспішних висновків на основі декількох матчів. Мілевський вважає, що Калюжний не підвів тренерський штаб збірної України, але поки що рано співатиме гравцю дифірамби.

Мілевський попередив, що найменша помилка Калюжного в наступних матчах обернеться тим, що його критикуватимуть. Не факт, що футболіст готовий до такого розвитку подій.

"Не треба робити поспішних висновків. Так, чудово відіграв, питань немає. Удачі Івану! Пишуть, що він сидить в автобусі та в кафе разом зі Степаненком. Воно й зрозуміло: один одного вартий. Почекаймо", — додав Мілевський.

Наступний матч збірної України проведе на виїзді проти команди Грузії у листопаді.

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