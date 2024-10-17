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Милевский поделился мнением об игре дебютанта сборной Украины

17 октября 2024 09:41
Станислав Костюк - Редактор
Милевский предупредил Калюжного о серьезной проблеме
Артем Милевский в 2024 году. Фото: instagram.com/timi1010/
Станислав Костюк - Редактор

Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский поделился мнением об игре новичка национальной команды. Эксперт призвал болельщиков не впадать в эйфорию от выступления Ивана Калюжного. 

Милевский не ожидал увидеть такой резкий рост популярности Калюжного, о чем сообщил в своем Telegram-канале

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Большое количество травм игроков основного состава сборной Украины вынудило Сергея Реброва пригласить в национальную команду несколько дебютантов. Одним из них оказался футболист "Александрии", который играет в аренде за ЛНЗ, Иван Калюжный. 

Иван Калюжный
Иван Калюжный (в центре) в матче за сборную Украины. Фото: instagram.com/kaliuzhnyi_vanya/

Что Милевский сказал о дебютанте

Экс-форвард "Динамо" поспешил успокоить болельщиков и призвал их не делать поспешных выводов на основе нескольких матчей. Милевский считает, что Калюжный не подвел тренерский штаб сборной Украины, но пока рано петь игроку дифирамбы. 

Милевский предупредил, что малейшая ошибка Калюжного в следующих матчах обернется тем, что его начнут критиковать. Не факт, что футболист готов к такому развитию событий. 

"Не надо делать поспешных выводов. Да, здорово отыграл, вопросов нет. Удачи Ивану! Пишут, что он сидит в автобусе и в кафе вместе со Степаненко. Оно и понятно: два сапога — пара. Давайте подождем", — добавил Милевский.

Следующий матч сборной Украины проведет на выезде против команды Грузии в ноябре. 

Напомним, защитник сборной Украины Илья Забарный может перейти в известный итальянский клуб. 

А бывший защитник "сине-желтых" Ярослав Ракицкий задумался о покупке одного из клубов Первой лиги. 

Президент "Динамо" Игорь Суркис назвал футболиста молодежной сборной Украины, которого отказался продавать за границу. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Артем Милевский Иван Калюжный

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