Милевский предупредил Калюжного о серьезной проблеме

Артем Милевский в 2024 году. Фото: instagram.com/timi1010/

Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский поделился мнением об игре новичка национальной команды. Эксперт призвал болельщиков не впадать в эйфорию от выступления Ивана Калюжного.

Милевский не ожидал увидеть такой резкий рост популярности Калюжного, о чем сообщил в своем Telegram-канале.

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Иван Калюжный (в центре) в матче за сборную Украины. Фото: instagram.com/kaliuzhnyi_vanya/

Что Милевский сказал о дебютанте

Экс-форвард "Динамо" поспешил успокоить болельщиков и призвал их не делать поспешных выводов на основе нескольких матчей. Милевский считает, что Калюжный не подвел тренерский штаб сборной Украины, но пока рано петь игроку дифирамбы.

Милевский предупредил, что малейшая ошибка Калюжного в следующих матчах обернется тем, что его начнут критиковать. Не факт, что футболист готов к такому развитию событий.

"Не надо делать поспешных выводов. Да, здорово отыграл, вопросов нет. Удачи Ивану! Пишут, что он сидит в автобусе и в кафе вместе со Степаненко. Оно и понятно: два сапога — пара. Давайте подождем", — добавил Милевский.

Следующий матч сборной Украины проведет на выезде против команды Грузии в ноябре.

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