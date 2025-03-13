Модрич розповів, чого хоче досягти перед закінченням кар'єри

Лука Модрич у футболці "Реала". Фото: Reuters/Juan Medina

Ветеран "Реала" Лука Модрич допоміг мадридській команді вийти в 1/4 Ліги чемпіонів. "Королівський клуб" обіграв по пенальті "Атлетіко".

Хорватський футболіст пояснив, як бачить завершення кар'єри в "Реалі", повідомляє Madrid Xtra.

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У матчі-відповіді 1/8 ЛЧ підопічні Карло Анчелотті пропустили гол уже на першій хвилині, але в підсумку перемогли "Атлетіко" в серії пенальті (4:2). Лука Модрич вийшов на поле в стартовому складі "бланкос" і тільки на 65-й хвилині поступився місцем Лукасу Васкесу.

Лука Модрич та Кіліан Мбаппе сперечаються із суддею. Фото: Reuters/Susana Vera

Модрич розповів про мрію

Хорватський півзахисник зізнався, що для нього дуже важливо, як і раніше, впливати на результати "Реала" у віці 39 років. Він хоче продовжувати виходити на поле, але не впевнений, що зможе довго це робити.

Модрич демонструє на тренуванні повну готовність грати так часто, як буде потрібно тренерському штабу. Він готовий проводити по три матчі поспіль, якщо це знадобиться "Реалу". Лука заявив, що набрав хорошу форму, не відчуває втоми чи дискомфорту.

У сезоні 2024/2025 Модрич провів за "Реал" 43 матчі у всіх турнірах, забив 4 голи та зробив 7 результативних передач.

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