Модрич рассказал, чего хочет добиться перед окончанием карьеры

Лука Модрич в футболке "Реала". Фото: Reuters/Juan Medina

Ветеран "Реала" Лука Модрич помог мадридской команде выйти в 1/4 Лиги чемпионов. "Королевский клуб" обыграл по пенальти "Атлетико".

Хорватский футболист объяснил, как видит завершение карьеры в "Реале", сообщает Madrid Xtra.

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В ответном поединке 1/8 ЛЧ подопечные Карло Анчелотти пропустили гол уже на первой минуте, но в итоге победили "Атлетико" в серии пенальти (4:2). Лука Модрич вышел на поле в стартовом составе "бланкос" и только на 65-й минуте уступил место Лукасу Васкесу.

Лука Модрич и Килиан Мбаппе спорят с судьей. Фото: Reuters/Susana Vera

Модрич рассказал о мечте

Хорватский полузащитник признался, что для него очень важно по-прежнему оказывать влияние на результаты "Реала" в возрасте 39 лет. Он хочет продолжать выходить на поле, но не уверен, что сможет долго это делать.

Модрич демонстрирует на тренировке полную готовность играть так часто, как потребуется тренерскому штабу. Он готов проводить по три матча подряд, если это понадобится "Реалу". Лука заявил, что набрал хорошую форму, не чувствует усталость или дискомфорт.

В сезоне 2024/2025 Модрич провел за "Реал" 43 матча во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 7 результативных передач.

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