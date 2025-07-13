Моррелл зберіг рекорд, попри нокдаун від Хатаєва

Девід Моррелл проводить ефектний удар. Фото: instagram.com/ringmagazine/

Кубинець Девід Моррелл опинився на межі поразки, коли опинився в нокдауні в п'ятому раунді, але це не завадило йому повернути ініціативу та вийти вперед. Його стійкість та впевнений рух рингом змусили вболівальників затамувати подих.

Суперником Моррелла став Імам Хатаєв, колишній росіянин, який нині представляє Австралію, повідомляє talkSport.

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Імам Хатаєв домінував у перших раундах, навіть відправивши кубинця на підлогу, проте Девіда Моррелла не зломив тиск суперника. Він активно йшов в атаку та в підсумку домігся переконливої перемоги.

Як Моррелл взяв гору над Хатаєвим

Після десяти раундів напруженої боротьби судді віддали перемогу Морреллу: дві картки — 96-93 і 95-94 — опинилися за ним, а одна — 95-94 — пішла Хатаєву. Це дало змогу кубинцю закрити рахунок зі своєю останньою поразкою та зберегти рекорд 12-1 по завершенню вечора боксу в Нью-Йорку.

Імам Хатаєв проводить атаку. Фото: instagram.com/ringmagazine/

Комп'ютерна статистика CompuBox показала: Хатаєв завдав 129 ударів силою, тоді як Моррелл — 97, але при цьому кубинець виявився більш точним, реалізувавши 46 % у влучаннях. Попри нокдаун, Моррелл зміг знайти потрібний ритм, і, на думку експертів, здобув морально важливу перемогу.

Девід Моррелл проти Імама Хатаєва: фрагменти бою. Фото: instagram.com/ringmagazine/

Ця перемога стала для Моррелла шансом реабілітуватися після поразки від Бенавідеса і зберегти статус одного з найсильніших у напівважкій вазі. Тепер розмова ведеться про можливий реванш із Хатаєвим або повернення до бою з Бенавідесом — картина в дивізіоні стає все гострішою.

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